Mecliste tabut kavgası! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü

Mecliste tabut kavgası! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü
23.01.2026 00:41
Mecliste tabut kavgası! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü
TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören teklifin görüşmeleri sırasında CHP milletvekillerinin salona sembolik bir tabutu getirmesi gerginliğe neden oldu. AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükselirken; oturuma ara verildi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'na sembolik bir tabut getirmeleri, salonda gerginliğe neden olurken; oturuma ara verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Gerginlik, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına öngören teklifini görüşmeleri sırasında yaşandı.

CHP'Lİ VEKİLLER TABUT GETİRDİ

Genel kuruldaki görüşmelere CHP milletvekilleri, ellerinde sembolik bir tabut ile geldi. Salona getirilen tabuta AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi.

TANSİYON YÜKSELDİ

AK Partili vekillerin tepkisine CHP'li vekiller de karşılık verince genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi. Vekiller birbirinin üzerine yürürken; oturuma kavga nedeniyle ara verildi.

Politika, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Tabutçuluğu Mansurdan mı öğrendiniz 4 7 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    AKILLARI SADECE SYTARILĞA ÇALIŞIYOR SİZ GİDİN ÖNCE BELEDİYELERİNİZİN SGK YA OLAN PİRİM BORÇLARINIZI ÖDEYİN 6 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
