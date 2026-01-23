CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'na sembolik bir tabut getirmeleri, salonda gerginliğe neden olurken; oturuma ara verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Gerginlik, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına öngören teklifini görüşmeleri sırasında yaşandı.
Genel kuruldaki görüşmelere CHP milletvekilleri, ellerinde sembolik bir tabut ile geldi. Salona getirilen tabuta AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi.
AK Partili vekillerin tepkisine CHP'li vekiller de karşılık verince genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi. Vekiller birbirinin üzerine yürürken; oturuma kavga nedeniyle ara verildi.
Son Dakika › Politika › Mecliste tabut kavgası! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)