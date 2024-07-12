Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında İşçiler Tarafından Protesto

Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz işten çıkarılan işçiler tarafından protesto edildi. Protestocu guruba, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur tepki göstererek, "Burası protesto yeri değil" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Şehitkamil Belediyesi'nde işten çıkarılan personeller ve çöp toplamaya gönderilen öğretmenler protestoda bulundu. Protestolar sonucu Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile CHP ve YRP meclis üyeleri, şehir gündemiyle ilgili oylamalara katılmadan toplantı terk ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur Başkanlığında Temmuz Ayı Dönem Toplantısı'nın 2'nci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda Şehitkamil Belediyesi'nde işten çıkarılan 60 işçi ve görevlerinden alınarak çöp toplamaya gönderilen eğitimcilerin protestoları gündem oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına gelen, işten çıkarılan personellerin katılımıyla tansiyon yükseldi. Toplantıya katılan işçiler, işten çıkartılmalarına yönelik protestolarda bulundu. Meclisi yöneten Halil Uğur, işçileri uyararak, "Burası yeri değildir," diyerek durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Başkan Vekili Uğur göstericileri uyardı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın politikalarını eleştiren işçiler ve eğitmenlere Başkan Vekili Halil Uğur sakin olmaları gerektiğini belirterek, "Burası protesto yeri değildir. Burada sadece toplantıyı izleyebilirsiniz" uyarılarında bulundu. Protestoların devamında Başkan Yılmaz, CHP ile YRP meclis üyeleri toplantıyı terk etti. - GAZİANTEP