Medvedev: "Rusya tüm hedeflerine ulaşacak, barış bizim şartlarımıza göre olacak" - Son Dakika
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Medvedev: "Rusya tüm hedeflerine ulaşacak, barış bizim şartlarımıza göre olacak"

19.07.2022 11:56
Medvedev: "Rusya tüm hedeflerine ulaşacak, barış bizim şartlarımıza göre olacak"

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'da tüm hedeflerine ulaşacağını ve muhtemel barış anlaşmasının Rusya'nın şartlarına göre olacağını ifade etti.

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'da tüm hedeflerine ulaşacağını ve muhtemel barış anlaşmasının Rusya'nın şartlarına göre olacağını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 146. günde sürüyor. Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını eleştirdi. ABD'nin Kiev yönetimine silah pompalamaya devam ettiğini belirten Medvedev, bir kez daha uluslararası terörizmin sponsoru olduğunu ifade etti. Medvedev, "Rusya tüm hedeflerine ulaşacak. Barış, bizim şartlarımıza göre olacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Medvedev: 'Rusya tüm hedeflerine ulaşacak, barış bizim şartlarımıza göre olacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medvedev: "Rusya tüm hedeflerine ulaşacak, barış bizim şartlarımıza göre olacak" - Son Dakika
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