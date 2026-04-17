Medya partneri AA'nın standı "Antalya Diplomasi Forumu"nda ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
Medya partneri AA'nın standı "Antalya Diplomasi Forumu"nda ziyaretçilerini ağırlıyor

17.04.2026 23:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu 2026" kapsamında Anadolu Ajansının (AA) standı, forumun dikkati çeken noktalarından biri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu 2026" kapsamında Anadolu Ajansının (AA) standı, forumun dikkati çeken noktalarından biri oldu.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Diplomasinin nabzının tutulduğu forumda, medya partneri olarak 13 dilde yaptığı yayınlarla dünyaya gelişmeleri aktaran AA'nın standı ilgi çekti.

Ziyaretçiler, stant alanında kurulan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla oluşturulan "15 Temmuz Anı Odası"nı da gezerek bilgi aldı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan da standı ziyaret eden yetkililerle görüştü.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Teşkilatı (CTBTO) İcra Sekreteri Robert Floyd, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, AA standını ziyaret ederek, yayınları inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da standa gelerek, AA çalışanları ile sohbet etti.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da standa konuk oldu.

Standın ziyaretçileri arasında, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan, UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan, Middle East Eye'ın (MEE) kurucu ortağı ve Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkan Yardımcısı Gerardine Mukeshimana, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Ramazan Erdağ, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikaları Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat da yer aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Medya partneri AA'nın standı 'Antalya Diplomasi Forumu'nda ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Medya partneri AA'nın standı "Antalya Diplomasi Forumu"nda ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
