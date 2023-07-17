Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi

17.07.2023 12:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doğu Perinçek'in Genel Başkan olduğu Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi. Vatan Partisi, engellemeyi sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepki gösterdi. Aydınlık Gazetesi de Mehmet Şimşek'i eleştiren haberlere imza atıyordu.

Göreve geldiği günden beri uyguladığı ekonomik politikalarla adından söz ettiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doğu Perinçek'in Genel Başkan olduğu Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi.

CEVAPLARI ÇOK SERT OLDU

Bakan Şimşek'in kendilerini engellediği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Vatan Partisi, "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" notunu düştü.

Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi

Vatan Partisi'nin yayın organı Aydınlık Gazetesi de Mehmet Şimşek'i eleştiren haberlere imza atıyordu;

Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi
YORUMLAR (3)
  • Coronaci : Bakan dogru yapmis Cevap Yaz 11 29 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Sayın Bakan size güvenmiştik inan Hayal kırıklığı yaşattınız gram sevgi güven kalmadı Cevap Yaz 59 12 Yayından Kaldır
  • mustafa ekici: Gelir gelmez ülke ekonomisini allak bullak ettiniz. AKP 22 yılda ülkeyi ne hale getirdi her şey ortada. Bunlar nasıl seçim kazandılar bilmiyorum. Oy verenler davul zurna başlamışlardır. Cevap Yaz 63 9 Yayından Kaldır
500
Akaryakıt üzerinden ÖTV tutarlarına zam yapıldı Akaryakıt üzerinden ÖTV tutarlarına zam yapıldı

Mehmet Şimşek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Son Dakika: Rusya: Verilen sözler tutulmadı, tahıl koridoru anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak
12:02 Son Dakika: Rusya: Verilen sözler tutulmadı, Tahıl koridoru anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak
12:03 Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile sözleşmesini feshetti
12:00 Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi
11:54 Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
11:47 Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi
11:49 Tekirdağ'da Başı Boş Köpek Kazaya Sebep Oldu
11:37 Yola atlayan başıboş sokak köpeği kazaya neden oldu
11:38 Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan balıkçıya 2 ay sonra ulaşıldı
11:31 Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 13:02:30. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement