Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi

Göreve geldiği günden beri uyguladığı ekonomik politikalarla adından söz ettiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doğu Perinçek'in Genel Başkan olduğu Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi.
Bakan Şimşek'in kendilerini engellediği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Vatan Partisi, "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" notunu düştü.
Vatan Partisi'nin yayın organı Aydınlık Gazetesi de Mehmet Şimşek'i eleştiren haberlere imza atıyordu;
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