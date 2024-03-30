Mehmet Tosun, Bodrum Belediyesi\'nin hizmet üretmediğini söyledi

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde son halk buluşmasını Turgutreis'te gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesi'nin, vatandaştan topladığı vergileri kullanmadığı hizmet binalarına harcadığını, borç içinde olduğunu ancak hizmet üretmediğini söyleyen Tosun, "Millet tozun toprağın içerisine, su boruları yüzeyden gidiyor, kanalizasyon sokağa akıyor. Böyle belediyecilik olur mu? Ben utanıyorum, siz de utanın" dedi.
İki yıldan bu yana inşaatı devam eden Turgutreis Meydanı'ndaki iftar yemeğinde vatandaşlara hitap eden Mehmet Tosun, Turgutreis'in on yıldan bu yana sahipsiz olduğunu belirterek "Bakımsız yollar, eksik altyapı, bitmeyen yol çalışmaları, meydan düzenlemeleri, işgal altındaki plajlar, doğanın, çevrenin tahribatı ile karşı karşıyayız. Biliyorum artık sıkıldınız. Bodrum can çekişiyor, Turgutreis'te yaşayan vatandaşlarımız ise çok daha mağdur, çok daha sıkıntı yaşıyor. Siz buna layık değilsiniz" dedi.
"Belediyecilik bu kadar hesapsız, kitapsız olmaz!"
Bodrum Belediyesi'nin Turgutreis'te hiç kullanmadığı bir hizmet binasına yıllık 2 milyon lira kira ödediğini, 2 milyar lira tadilat masrafı yaptığını sonra da binayı hizmete sunmaktan vazgeçtiğini anlatan Mehmet Tosun, "Sizlerin vergisiyle ödedikleri o para ne oldu? Buharlaştı. Bugün 4 milyar liraya Karabağ'da, Akçaalan'da, Bahçelievler'de en az dört tane çocuk parkı yapılırdı. Bu para vatandaşın parası, sizin paranız. Kim seçti bunları. Değiştirin arkadaşlar, belediyecilik bu kadar insafsız, kitapsız, bu kadar seçmene saygısız, halkın parasını fütursuzca harcayan bir zihniyet olmaz" diye konuştu. Turgutreis'teki bir diğer garabetin de hiçbir amaca hizmet etmeyen Yaşam Merkezi olduğunu söyleyen Tosun, "Ödüllü proje diye başladılar özürlü projeye dönüştü" yorumunu yaptı.
Bodrum Belediyesinin bütçesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda da bulunan Mehmet Tosun, "Gerçekleşen bütçe 1 milyar 200 milyon TL, borcu ise 3.5 milyar TL. Borç varsa, neden hizmet yok. Böyle belediyecilik olur mu?" diye sordu. Tosun, "Bu kadar yolları bakımsız, bu kadar çevre temizliği eksik, hizmetten yoksun bir ilçeyi ben Anadolu'nun en ücra köşesinde bile görmedim. Ben Bodrum'da doğmuş büyümüş, bu toprakların her karışını bilen bir hemşehrinizim. Utanıyorum. Bugün Akyarlar Kemer Mahallesi'ndeydim. Millet tozun toprağın içerisine, su boruları yüzeyden gidiyor, kanalizasyon sokağa akıyor. Böyle belediyecilik olur mu? Ben utanıyorum, siz de utanın" ifadelerini kullandı.
"Konuşmalarınıza dikkat edin, en az sizin kadar Atatürkçü'yüm"
İki aydan bu yana, seçilmeleri durumunda yapacakları hizmetleri ve projeleri anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Tosun sözlerini şöyle sürdürdü: "Peki onlar ne yapıyor? 10 yıl boyunca hizmet etmemişler. Karneleri kötü, sınıfta kalmışlar. Agresifleşiyorlar. Başka gündemlerle uğraşıyorlar. Atatürkçülük'ten, Cumhuriyet'ten dem vuruyorlar. Tekrar ifade ediyorum arkadaşlar; Atatürk de Cumhuriyet de bizim ortak değerimiz. En az sizin kadar Atatürkçüyüm ben. Bu arkadaşlarım da öyle. Çalışmadan üretmeden Atatürkçü olunmaz. Atatürk'ümüzün izinde Cumhuriyet değerlerine bağlı milli ve manevi değerlere bağlı, saygılı belediyecilik yapacağız. Bu kadar, bu tartışma bitmiştir. Siz yapacaklarınızı anlatın. Belediyenin borcunu neden konuşmuyorsunuz, yapılmayan yolların hesabını neden vermiyorsunuz. Atatürk ve Cumhuriyet bizim kırmızı çizgimiz arkadaşlar bunu tartıştırmayız bu da böyle bilinsin" dedi.
Kendisinin Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bir üyesi olduğunu ve bunu ilk kez dile getirdiğini söyleyen Tosun, "Aynı şekilde benim belediye meclis üyesi adaylarım, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Bodrum'da kurucuları. Konuşmalarınıza dikkat edin. Konuştuğunuz lafın nereye gittiğini bilin" mesajı verdi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, konuşmasının devamında, Turgutreis'te hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Yarım bırakılan tüm altyapı, inşaat ve yol çalışmalarını derhal tamamlayacaklarını ve beldenin turizm sezonuna hazırlanacağını söyleyen Tosun, "Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sizden ricam, 31 Mart'ta sandığa gittiğinizde on yıl geriye giderek, o günden bu yana belediye hizmetleri adına yapılanları hafızanızda canlandırmanız. Diyoruz ki bizi deneyin. Beş yıl sizden yetki istiyoruz. Bizi seçin. Bu konuştuklarımızı yapamazsak, bizi de siyaseten tarihin çöplüğüne gönderin arkadaşlar. Size vaadimiz, sözümüz budur" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Mehmet Tosun, Bodrum Belediyesi'nin hizmet üretmediğini söyledi - Son Dakika
Memur-Sen Şırnak İl Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Buluşması' etkinliğine, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Milletvekili Tatar, programda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in, memurların meseleleri kadar İslam coğrafyasındaki kanayan yaraları da gündeme getiren bir vicdan hareketi olduğunu belirtti ve AK Parti olarak kamu görevlilerinin ve memurların sorunlarını çözmek için çalışacaklarını söyledi. Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Çatı ise yaptıkları çalışmaları aktararak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Bodrumluların ilkelerinden vazgeçmeyen bir lideri seçeceğini belirterek, koltuk uğruna duruşundan vazgeçenleri eleştirdi. Mandalinci, mitinginde projelerini anlattı ve gençlere yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi. Mitinge katılım yoğun oldu.
Aydın'da seçim yasaklarına 4 saat gibi bir zaman kala polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Seçim kurulları ve çevresi polis ekiplerince güvenlik çemberine alınırken, Atatürk Kent Meydanı'ndaki siyasi partilerin çadırları da toplanmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Rize il genelinde bin 67 sandıkta 260 bin 451 seçmen oy kullanacak.
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda son hazırlıklar tamamlandı. Görevliler, sabah saatlerinde okullara gelerek sandıkları yerleştirdi ve oy kullanma kabinlerini kurdu. Sınıflar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları için sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'yı ziyaret etti. İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat ile birlikte halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında İstanbulluların doğru kişiyi seçerek kentin geleceğini şekillendireceğine inandığını vurgulayan İmamoğlu, Adalar'daki sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi.
Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Giresun'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bin 456 sandıkta 361 bin 334 seçmen belediye başkanlığı için oy kullanacak.
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı. Eskişehir'de 585 sandık alanında oy kullanılacak kabinlerin ve sandıkların kurulumu tamamlanıyor.
Kırşehir'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak. Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlanarak kapılara kilit vuruldu. Kırşehir'de de 6 ilçe, 3 belde ve 252 köyde 733 sandıkta toplam 177 bin 668 seçmen İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.
Gaziantep'te, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya'nın Serik ilçesinde 68 yıldır devam eden tapu sorununun çözümü için çalışmaların başladığını belirtti. Bakan Özhaseki, pazartesi ve salı gününden itibaren tapu sorunlarını çözeceklerini ve tapuların belediyeye aktarılacağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?