Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur - Son Dakika
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Politika

Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Mehmet Uçum: Erdoğan\'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
02.07.2025 16:30
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye'nin bir kez daha Erdoğan'a ihtiyacı vardır. Bunun ise yeni anayasayla veya anayasa değişikliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Mevcut anayasada istisnai adaylık hükmü zaten vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından "Yeni anayasa gündemini çarpıtma gayretleri (1)" başlıklı bir yazı yayımladı. Uçum yeni anayasanın Türkiye'nin olağan gündemi olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyacı olmadığını söyledi.

"YENİ ANAYASA HEDEFİ TÜRKİYE'NİN İYİLİĞİ OLAN GENEL SİYASET KONUSUDUR"

Mehmet Uçum, "Yeni anayasa kabul edilinceye kadar bu tartışma asla bitmeyecek. Artık herkesin bu gerçeği kabul etmesi gerekir. Türkiye için yeni anayasa nesnel bir ihtiyaca dönüştü. Hiçbir çarpıtma ve kara propaganda bu nesnel ihtiyacı perdeleyemez, önemini azaltamaz. Yeni anayasaya niye ihtiyaç olduğu çok kez etraflıca anlatıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan konuyu bir kez daha şu sözlerle vurguladı: 'Yeni anayasa talebi, aslında milletin siyaset kurumundan aldığı bir söze dayanıyor. Siyasetçiler olarak milletin huzuruna her çıktığımızda yeni anayasa yapmayı vadettik. Bu sadece bizim vaadimiz değil. Diğer partiler de bu sözü verdi. Biz diyoruz ki; artık bu millet darbe anayasasından tamamen kurtulsun. Siviller, sivil siyaseti ve demokrasiyi güçlendiren bir anayasa yapsınlar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni, sivil, özgürlükçü anayasa konusunda samimiyiz. Anayasa milletin ortak çatısıdır, o çatıyı birlikte inşa etmeye hazırız.' Bu açıklama da gösteriyor ki yeni anayasa hedefi aktüel siyasetten çok pusulası sadece Türkiye'nin iyiliği olan genel siyaset konusudur" ifadelerini kullandı.

"YENİ ANAYASA HEDEFİNİ YIPRATMA GAYRETİ, PROVOKATİF BİR YAKLAŞIMDIR"

Yeni anayasa ihtiyacının birçok yönü olduğunu kaydeden Uçum, "Ancak özellikle günümüze özgü ihtiyaçları karşılayacak ve geleceği anayasal açıdan güvence altına alacak temel konular belirleyicidir. Bunlar arasında; günümüz insanının vatandaş, birey ve aile üyesi olarak ihtiyaçları, güç savaşlarının egemen olduğu dünyada ülkesel ihtiyaçlar ile milli devletin ihtiyaçları, milletin, toplumun ve halkın döneme özgü ihtiyaçları var. Ayrıca her zaman çalışılması gereken sistem geliştirme ihtiyacının da yeni anayasa seviyesinde karşılanması gereken yönleri var. Hiç kimse 1982 darbe anayasasıyla bu ihtiyaçların tam karşılanabileceğini iddia edemez. Yeni anayasa konusunda adeta bir zorunluluk varken yeni anayasa hedefini yıpratma gayreti Türkiye'nin iyiliğine karşı, dar çıkarcı ve hatta yerine göre provokatif bir yaklaşımdır" değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN'IN BİR KEZ DAHA ADAY OLMASI İÇİN YENİ ANAYASAYA İHTİYACI YOKTUR"

Yeni anayasa konusunda öne çıkan bazı çarpıtma ve kara propagandaları birkaç yazıda ele alacağını ifade eden Uçum, "Burada 'yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önümüzdeki genel seçimlerde adaylık yolu açılmak isteniyor' iddiasına değinelim. Bu iddia külliyen yalandır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan TBMM'nin 7 Mayıs 2028'de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer. Örneğin 2027 yılının son çeyreğinde TBMM en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tercih ederse son kez aday olur. Her ne kadar Cumhurbaşkanımız 'benim aday olmak gibi bir derdim yok' dese de daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek kapsamlı birikimi gerekse etkili liderliğiyle bir dönem daha dış ve iç süreçlerde Türkiye'ye hizmet etmesi ülkenin ihtiyacıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması ve seçilmesi yüzyılı aşkın süredir devam eden Cumhuriyetimizin kuruluşunu tamamlamak bakımından tarihi eşikte olduğumuz önümüzdeki dönemde Türkiye'ye büyük katkı yapar" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BİR KEZ DAHA ERDOĞAN'A İHTİYACI VARDIR"

Uçum, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi: "Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı vardır. Bunun ise yeni anayasayla veya anayasa değişikliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Mevcut anayasada istisnai adaylık hükmü zaten vardır. İzleyen yazılarda; TBMM'nin yeni anayasa yapamayacağına ilişki son derece sorunlu, demokratik meşruiyet karşıtı görüşü, Terörsüz Türkiye hedefine bağlı olarak yeni anayasa konusunda ileri sürülen asılsız iddiaları, 1982 Anayasası'na ilişkin değişikliklerin sayısal verilerinin ve içeriğinin çarpıtılmasını, halkın yeni anayasa gündemi yok şeklindeki tamamen gerçeğe aykırı ve aynı zamanda bilgisizce ileri sürülen görüşler gibi hususları ele alarak konuyu sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

Mehmet Uçum, Politika, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur - Son Dakika

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