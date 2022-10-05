Mehmetçik'e 'Dünya Kupası' görevi tezkeresi Meclis'te kabul edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 22'nci FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Katar'da gerçekleştirilecek 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nda görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 22'nci FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Katar'da gerçekleştirilecek 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nda görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, TSK'nın 22'nci FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Katar'da gerçekleştirilecek 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nda görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Tezkere, genel kurulda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacağı belirtildi. Bu organizasyona dünya sathından 1 milyon kişinin üzerinde katılım beklendiği, bu kapsamda düzenlenecek spor etkinliklerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nın müştereken icra edileceği belirtildi. Tezkerede, "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun başarılı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için organizasyonun güvenliğini etkileyebilecek başta terörizm olmak üzere çeşitli tehdit unsurlarına karşı Katar sınırları, kara, hava ve deniz yetki alanlarında gerekli tedbirlerin Katar ve katılımcı ülkeler tarafından müştereken teşkil edilecek Görev Kuvveti vasıtasıyla alınması suretiyle icra edilecektir" denildi. Tezkereye göre TSK mensupları 6 ay süreyle Katar'da görev alacak. 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na Tezkerede, "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun başarılı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için organizasyonun güvenliğini etkileyebilecek başta terörizm olmak üzere çeşitli tehdit unsurlarına karşı Katar sınırları, kara, hava ve deniz yetki alanlarında gerekli tedbirlerin Katar ve katılımcı ülkeler tarafından müştereken teşkil edilecek Görev Kuvveti vasıtasıyla alınması suretiyle icra edilecektir" denildi. Tezkereye göre TSK mensupları 6 ay süreyle Katar'da görev alacak. 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na Türkiye 'nin yanı sıra ABD, Fransa , İngiltere, İtalya ve Pakistan 'ın askeri unsurları katılacak.



Katar tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

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