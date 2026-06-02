Akar: Mehmetçik terörle mücadelede asil davrandı
Akar: Mehmetçik terörle mücadelede asil davrandı

Akar: Mehmetçik terörle mücadelede asil davrandı
02.06.2026 16:15
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, terörle mücadelede Mehmetçiğin asil davrandığını, masumlara ve eserlere zarar verilmediğini, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Mehmetçik terörle mücadele ederken çok asil davrandı, hiçbir masum insana, tarihi, dini, kültürel esere, çevreye zarar vermedik." dedi.

Akar, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bölgesel Krizler ve Türkiye" konferansında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin terörle mücadelede önemli adımlar attığını aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Bunları kaynağında yok etmek için Pençe Harekatı'na Irak'ın kuzeyinde başladık. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı'nda bunlar kazdıkları çukurlara gömüldüler. Bazıları gafilane şekilde diyor ki 'orada bizim ne işimiz var'. Eğer biz oraya zamanında müdahale etmeseydik, teröristleri oradaki çukurlara gömmeseydik, şu anda Türkiye'nin başı çok büyük beladaydı. Allah'a çok şükür orada Mehmetçik gereğini yaptı ve bu iş bitti. Kimsenin toprağında gözümüz yok herkesin egemenliğine, sınırlarına saygılıyız. Diğer taraftan da kendi haklarımızdan zerre vermeyeceğiz. Şanlı tarihimiz bunu gösterdi. Biz baş verip boyun eğmeyen bir milletiz. 'Bizi test etmeyin' diyoruz."

Mehmetçiğin sınır güvenliği için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Akar, geçmişte yaşanan olayların sınır güvenliğinin önemine işaret ettiğini dile getirdi.

Hulusi Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

"'Terörsüz Türkiye' meselesine 2024'ten bu yana başlandı. En sonunda olaylar geliştikten sonra komisyon toplandı. Bütün partiler gelip konuştular. Bir rapor hazırlandı ve İmralı 27 Şubat 2025'te çıktı dedi ki, 'örgütü feshet, silahı bırak'. 25 Şubat 2026'da tekrarladı. Kılla tüyle uğraşmayacağız. Burada esas olan nedir? Silahların bırakılmasıdır. Bu istikamette ilerliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman pazarlık yapmadı, al ver yapmadı. Bütün mesele akan kan dursun, analar ağlamasın, şehitler gelmesin. Bu noktaya geldik, bu tamamına erdikten sonra en çok da doğudaki kardeşlerimiz rahatlayacaklar. PKK/YPG hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi değil. Nasıl ki DEAŞ/IŞİD Müslümanların temsilcisi değilse. Kürtler hiçbir zaman PKK'lı değil. Bu bir terör örgütü, bunun içinde Kürt, Türk, Rus, Ermeni, Alman ve Fransız da var. Bunların sonu geldi ve bitecek, rahata ulaşacağız."

Filistin'de soykırım yapıldığını belirten Akar, dünyanın bu olaylarda sessiz kaldığını anlattı.

Mehmetçiğin görevini sürekli başarılı şekilde yaptığını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ana vatana, gök vatana, mavi vatana, yavru vatanımıza göz diken kim varsa ya gömüldüler ya da denizde boğuldular. Bundan sonra da Mehmetçik bunu yapmaya hazırdır. Mehmetçik terörle mücadele ederken çok asil davrandı, hiçbir masum insana, tarihi, dini, kültürel esere, çevreye zarar vermedik. Alınması gereken ne kadar tedbir varsa planlamada ve uygulamada dikkatli ve hassas olduk. Bu alçakların yaptığı gibi sağı solu bombalamadık. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Yapılması gereken ne varsa 'ölürsek şehit kalırsak gazi' anlayışıyla hepsini Allah'a çok şükür yerine getirdik. 780 bin kilometrekare ana vatanımız var, 462 bin kilometrekare denizimiz var. Hakkımızı hukukumuzun çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Milletimizin sevgisi ve duasından aldığımız ilhamla bunu yapacağız."

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

