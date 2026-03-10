Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Haberin Videosunu İzleyin
Melih Gökçek\'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti
10.03.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Melih Gökçek\'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti
Haber Videosu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Deniz Baykal'ın 2009 yılında kendisine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklif ettiğini belirterek "İnanmayan dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'e sorabilir" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Deniz Baykal'ın 2009 yılında kendisine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini öne sürdü.

"DENİZ BAYKAL BENİ ÇOK SEVERDİ"

Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın YouTube kanalında konuşan Melih Gökçek, Deniz Baykal'ın kendisini başarılı bulduğunu ifade ederek dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Gökçek açıklamasında, "Deniz Baykal beni çok severdi. Çok başarılı bulurdu. Nezaket gereği geçmişte bu konuyu konuşmadım ama şimdi açıklıyorum. 2009 yılında bana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını teklif etti" dedi.

"İNANMAYAN MEHMET SEVİGEN'E SORSUN"

Söz konusu iddiayla ilgili konuşan Gökçek, dönemin CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'i işaret ederek, "İnanmayan dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'e sorabilir" ifadelerini kullandı.

SİYASİ KULİSLERDE GÜNDEM OLDU

Siyasi kariyeri boyunca CHP'ye yönelik sert eleştirileriyle bilinen Melih Gökçek'e böyle bir teklif yapıldığı yönündeki iddia siyaset kulislerinde dikkat çekti.

Belediye Başkanlığı, Mehmet Sevigen, Deniz Baykal, Melih Gökçek, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy’de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar Kadıköy'de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
“Hastaneye gidiyorum“ diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp "Hastaneye gidiyorum" diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp
Gana’da M çiçeği salgını 1000’den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti Gana'da M çiçeği salgını! 1000'den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın
Eşini ve 2 kızını tabancayla öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet Eşini ve 2 kızını tabancayla öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

15:54
Trump “İran’la görüşebiliriz“ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump "İran'la görüşebiliriz" dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
15:14
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 16:00:58. #7.13#
SON DAKİKA: Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.