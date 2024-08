Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları Son Yolculuğuna Uğurlandı

Politika

Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, Osmangazi Belediyesi önünde düzenlenenin törenin ardından Yıldırım Bayezid Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2019 yılından bu yana Osmangazi Belediye Meclis Üyesi olan ve 2024 yılı itibariyle de Osmangazi Grup Sözcülüğü görevini yürüten Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, hayatını kaybetti. Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın vefat haberi görev arkadaşlarını ve Bursa siyasetini yasa boğdu. Memişoğulları için Osmangazi Belediyesi önünde tören düzenlendi. Belediye bahçesinde toplanan görev arkadaşları, belediye personeli ve sevenleri dualar okuyarak Memişoğulları'nı ebedi yolculuğa uğurladı.

Kardeşi gibi sevdiği Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın vefat haberiyle birlikte derin bir üzüntü yaşayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, rahatsızlandığı için belediye binası önünde gerçekleştirilen törene katılamadı. Feyyaz Alptuğ Memişoğulları için yapılan uğurlama törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa milletvekilleri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, ailesi, görev arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Feyyaz Alptuğ Memişoğulları kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Gencecik yaşında, hayalleri olan ve gelecekte kentimiz adına önemli görevlerde bulunabilecek potansiyele sahip olan bu güzel kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Allah mekanını cennet eylesin. Rabbim geride kalanlara sabır versin. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade eden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, "Bugün ne söylesek yaşadığımız duyguları anlatmakta eksik kalacaktır. Genç bir meslektaşımı, mücadeleci bir yoldaşımızı ve bulunduğu her ortamda sevilen, sayılan Bursa sevdalısı bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Bize düşen onun hayallerini Osmangazi'de ve Bursa'da gerçekleştirmek. Başta ailesine ve sonra tüm sevenlere sabırlar diliyorum. Bursa'nın ve Osmangazi'nin başı sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu vefat, hepimizi büyük bir yasa boğdu. Çok üzgünüz. Duygularımızı ifade etmekte hepimiz zorlanıyoruz. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Ailesine, eşine, dostlarına, görev arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Alptuğ Feyyaz Memişoğulları'nı her zaman kalplerinde yaşatacaklarını dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Kelimelerin karşılık bulmayacağı bir acı içerisindeyiz. Vefat haberini aldığımızda adeta yıkıldık. Başta Alptuğ kardeşimizin babası olan değerli ağabeyimiz Ahmet Memişoğulları'na, annesine ve kıymetli eşine, daha sonra da tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Alptuğ, hiç kimseyi, kırmayan ve üzmeyen, narin, kibar, karakterli bir kardeşimizdi. Alptuğ'u her zaman kalbimizde yaşatacağız. Onun ne kadar güzel bir insan olduğunu gelecek kuşaklara anlatacağız. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ise, "Feyyaz Alptuğ Memişoğulları kardeşimizin vefat haberini aldığımızda inanmak istemedik. Dünden bu yana kendimize gelemedik. Alptuğ, bizim için sadece bir partili arkadaşımız ya da belediye meclis üyemiz değildi; Bizim kardeşimiz, dostumuz ve yol arkadaşımızdı. Merhamet dolu insandı. En küçük canlı için dahi her zaman merhamet duyardı. Her anlamda dört dörtlük bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Alptuğ kardeşimizin Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine, dostlarına, yol arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Osmangazililere baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz da yaptığı konuşmada büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "Çok değerli bir belediye meclis üyemiz, grup sözcümüz, meslektaşımız, dostumuz, kardeşimiz, yol arkadaşımız Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nı sonsuzluğa uğurluyoruz. Alptuğ, genç yaşına rağmen olgunluğu, bilgi birikimi ve duruşuyla çevresine her zaman örnek bir insan oldu. Her zaman vicdanın, adaletin ve hakkaniyetin yılmaz savunucusuydu. Onunla geçirdiğimiz yıllar boyunca ilkelerinden taviz vermeyen, dürüstlüğü ve doğruluğu rehber edinen bir insan olarak tanıdık. Kendisini her zaman dostluğu, samimiyeti ve güler yüzlülüğü ile hatırlayacağız. Onunla kurduğumuz hayaller ve şehrimize dair umutları bize bıraktığı değerli bir miras olarak hep bizimle olacak. Bugün sadece bir meclis üyemizi değil, kalbinde sevgi ve zihninde idealler taşıyan genç bir dava arkadaşımızı kaybettik. Onun bıraktığı izleri ve hatıraları her zaman hatırlayacağız. Alptuğ kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Osmangazililere sabırlar diliyorum" dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun cenazesi, Yıldırım Bayezid Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA