Memleket Partisi Bandırma İlçe Başkanlığına kayyum atandı - Son Dakika

Memleket Partisi Bandırma İlçe Başkanlığına beş kişiden oluşan kayyum getirildi.

Memleket Partisi Bandırma İlçe Başkanlığına kayyum atandı. Balıkesir İl Başkanlığı, toplu istifaların yaşandığı Memleket Partisi Bandırma İlçe Başkanlığına kayyum atadı. Münir Atar, Eyüp Demirezen, Olcay Özgün, Seda Ungan'dan ve Nizam Göde'den oluşan kayyum heyeti 30 gün zarfında partiyi ilçe kongresine götürecek. Kasım ayında 11 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiği Memleket Partisinde Balıkesir İl Başkanı Sinan Diker, İlçe Başkanlığına kayyum tayin edildiğini açıkladı. Kayyum heyetinde yer alan Münir Atar, İlçe Başkanı idi. Kayyum heyetinin 30 gün içinde olağan üstü genel kurula giderek yeni yönetim kurulunu oluşturma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Genel Başkan Muharrem İnce, 20 Ekimde parti binasının açılışını yapmıştı. - BALIKESİR