Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Biz yabancı büyükelçiliklerin koridorlarında kurulmadık" - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Biz yabancı büyükelçiliklerin koridorlarında kurulmadık"

ANKARA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz diğerlerinden farklıyız. Otel lobilerinde, plaza katlarında ya da yabancı büyükelçiliklerin koridorlarında kurulmadık" dedi.

Genel Başkan Muharrem İnce, Ankara'da bir otelde parti yöneticileriyle yeni yıl yemeğinde buluştu.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan İnce, "Bu toplumu barıştıracağız. Ekonomik olarak büyüteceğiz ve adil bölüşeceğiz. 3 H'yi kuracağız, hukukun üstünlüğü, hakkaniyet ve huzuru getireceğiz. Birbiriyle kavga eden Salı'dan Salı'ya laf eden bir siyaset yok. Ben bütçe uzmanıyım. 16 sene o parlamentoda görev yaptım. O bütçe konuşmaları sayesinde Türkiye beni tanıdı. Bütün tutanakları okudum. Siyaset dip yapmış. Nezaket, zeka, mizah yok" diye konuştu.

"Yeni bir suç tanımı var artık ama siyasetçilerin bundan haberi yok"

Türkiye'yi yakın gelecekte bir tehlikenin beklediğinin altını çizen İnce, "İhracatımızın yarısını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. 5-10 sene içerisinde bizden almayacaklar. Şartlarımız uygun olmayacak. Yeni bir suç tanımı var artık ama siyasetçilerin bundan haberi yok. 'Ekokırım' diye bir suç geliyor artık. Bu suç tanımı yakında dünyada geçerli olacak. Çevreye zarar verenleri kara listeye alacaklar, senin ürününü almıyorum diyecekler. Bunu konuşmamız lazım" açıklamasında bulundu.

"Biz diğerlerinden farklıyız" diyen Genel Başkan İnce, "Otel lobilerinde kurulmadık, plaza katlarında kurulmadık. Yabancı büyükelçiliklerin koridorlarında da kurulmadık. Burada hazine, belediye, müteahhit parası yok, herkesin parası var. 'Parayı nereden buldun' diyorlar. Burada olan adamlardan buldum" ifadelerini kullandı.

"Kaç gösterirlerse göstersinler, anketlerle hiç ilgilenmiyorum"

1 Ocak 2022'ye kadar 5 bin yeni üyenin partiye katılmasını parti yöneticilerinden isteyen Genel Başkan Muharrem İnce, "Herkes payına düşeni alsın. Hepinizden bunu bekliyorum. Üye yapacaksınız, partimizi tanıtacaksınız. Dur durak yok her gün yeni bir yerde olacağız. 50+1 dediğimde 0,1 gösteriyorlardı. Şimdi 2 göstermeye başladılar yakında merak etmeyin yüzde 3-4 gösterecekler. Kaç gösterirlerse göstersinler, anketlerle hiç ilgilenmiyorum. Ne zamana kadar? 17 Mayıs 2022'ye kadar hiçbir anketle ilgilenmiyorum. Tam 1 yılımızı doldurduğumuzda anketimizi yaptıracağız boyumuzun ölçüsünü alacağız" değerlendirmesinde bulundu.