Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret

13.05.2022 15:29

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret

ANKARA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez binasında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Muharrem İnce, "Gıda enflasyonun dünyada ortalaması yüzde 30 iken Türkiye'de gıda enflasyonun yüzde 90, herkesin konuştuğu, dertli olduğu bu konuyu biz partimizde bir çalışma yaptık. Bu çalışmayla 100 maddelik öneriler sıraladık. Bunun içinde bitkisel üretim, hayvansal üretim, et, süt, su, tarla, mera sera olan önerilerimizi rapor halinde derledik ve Türkiye'deki seçime girme hakkını elde etmiş bütün siyasi partilerin genel başkanlarına bir mektup yazdık. Dedik ki: 'Biz size görüşlerimizi anlatmak istiyoruz. Bunlar mutlak doğrular değildir, tartışmaya açıktır, eksiği gediği vardır. Ama doğruları da vardır, kullanılması gerekenler vardır. Bunu 85 milyona açıyoruz, bütün siyasi partilere açıyoruz. Yanıldığımız yerleri birlikte düzeltelim ama bu sorunu birlikte çözelim'" ifadelerini kullandı.

"Bugün Türkiye'de faiz ödemelerinin toplamının milli gelire oranı yüzde 31'e çıkmıştır"

Türkiye'de gündemin birinci maddesinin ekonomik sorunlar olduğu ifade eden Erbakan, "Bugün Türkiye'de faiz ödemelerinin toplamının milli gelire oranı son 4 ay içerisinde yüzde 31'e çıkmıştır. 4 ay önce yüzde 19 iken bugün yüzde 31'e gelmiştir. 4 ay önce toplam borcun ana para ve faizle birlikte milli gelire oranı yüzde 57 iken bugün geldiğimiz nokta da yüzde 70' e çıkmıştır. Toplam borcumuz ana para ve faizle birlikte mili gelirimizin yüzde 70'ini oluşturuyor. Bu sadece bugünün değil, geleceğimizin dahi ipotek altına alındığının çok acı bir göstergesidir. Eğer bu hızla giderse çok kısa bir süre içerisinde borcumuz milli gelirimizi aşacak"

değerlendirmesini yaptı.

"Bağımsız araştırmacıların ve akademisyenlerin ortaya koyduğu enflasyon oranı yıllık yüzde 156"

Enflasyonun yüzde 70'e, üretici enflasyonun yüzde 121'e, gıda enflasyonun yüzde 89'a dayandığını belirten Erbakan, "Bağımsız araştırmacıların ve akademisyenlerin ortaya koyduğu enflasyon oranı yıllık yüzde 156. '2023'te tek haneli enflasyona getireceğiz bu ülkeyi' diyenlerin 2023'e ramak kala getirdikleri nokta ortadadır. Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak üzere iktidar yetkilileri: 'Efendim bütün dünyada son 40 50 yılın en yüksek enflasyonları var, Amerika ve Avrupa enflasyondan kırılıyor' diyorlar ancak bu örnek verdikleri ülkelerde yıllık enflasyon yüzde 6-7 hadi bilemediniz yüzde 8 seviyesindedir. Bunların pek çoğunda yıllık enflasyon bizim aylık enflasyonumuzun üzerinde. Türkiye enflasyon bakımından Türkiye İstatistik Kurumu'nun gerçeklerle bağdaşmayan resmi enflasyon bakımından dahi Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), G 20 ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında 1'inci, dünyadaki 189 ülke arasından 6'ıncı sıradadır" diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret - Son Dakika


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