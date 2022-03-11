Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı: Çok gizli oyumuz var - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı: Çok gizli oyumuz var

11.03.2022 23:38

Bir dizi ziyaret ve açılış Adana'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimle ilgili çok iddialı konuştu. İnce, "Partimize insanları davet edin. Emin olun çok gizli oyumuz var. Üyeliğe bakmayın siz. Emin olun gençler ve kadınlardan çok oy alacağız. Bunu görüyorum" sözlerine yer verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret ve açılış Adana'ya geldi. İlk olarak kentteki bir otelde gazetecilerle buluşan İnce, ardından merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ndeki Memleket Partisi Çukurova ilçe binasının açılışını yaptı.

"ÜYELİĞE BAKMAYIN"

Burada konuşan Muharrem İnce, üye sayısına bakılmaksızın gizli oylarının olduğunu belirterek, "Partimize insanları davet edin. Emin olun çok gizli oyumuz var. Üyeliğe bakmayın siz. Bırakın başka partide üye olsun. Hiç canınızı sıkmayın. Siz sonuca bakın. Emin olun gençler ve kadınlardan çok oy alacağız. Bunu görüyorum" diye konuştu.

"BERABER ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye'yi üretim üssü haline getirmek için çalışacaklarını söyleyen İnce, "Türkiye'yi yeniden kendi kendine yetebilen ülkelerden yapabilmek, eğitimini nitelikli hale getirebilmek için, medyasını özgür kılabilmek, üniversitesini konuşan üniversite yapabilmek, dış politikasını başı dik, onurlu bir Türkiye yapabilmek için, tarımında tarlalarından bereket fışkırtmak için, fabrikalarının dumanını tüttürmek için, hayallerini Kanada'da, Almanya'da değil Adana'da, Ankara'da, Mersin'de, İstanbul'da kurabilmeler için beraber çalışacağız" dedi.Konuşmaların ardından İnce, Memleket Partisi Çukurova İlçe Binası'nın açılış kurdelesini gençlere kestirdi. İnce, açılışın ardından Mersin'e gitti.+

YORUMLAR
500
Patenli gençlerin, seyir halindeki otobüse tutunması tehlike oluşturdu Patenli gençlerin, seyir halindeki otobüse tutunması tehlike oluşturdu Muharrem İnce, 6 partiye Mersin'den yüklendi Muharrem İnce, 6 partiye Mersin'den yüklendi

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Çukurova, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı: Çok gizli oyumuz var - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Buzlanma sebebiyle 13 araç kazaya karıştı! D-100 Karayolunu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
22:45 Kar yağışı şiddetini artırdı! Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı
22:38 Azerbaycan'dan Ermenistan yönetimine 5 maddelik yeni teklif
22:28 Zeki Çelik, Lille'den ayrılıyor! Yeni kulüple anlaşma sağlandı
22:24 Yağları market raflarında gören koşuyor! Vatandaşın endişesi yağ yüklü gemilere rağmen azalmadı
22:14 Ukrayna Savunma Bakanı korkuttu: Rusya, Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor
21:31 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı
20:49 Maça gölge düşüren korkunç olay! 8 futbolcu hakeme saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 23:43:13. #1.13#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı: Çok gizli oyumuz var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement