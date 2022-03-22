Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'de konuştu Açıklaması

22.03.2022 14:10
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'de konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 muhalefet partisi liderinin görüşmesiyle ilgili " Ey CHP'liler size sesleniyorum, siz kendinize yakıştırıyorsanız o masada oturmayı yakıştırın, biz yakıştırmıyoruz.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 muhalefet partisi liderinin görüşmesiyle ilgili " Ey CHP'liler size sesleniyorum, siz kendinize yakıştırıyorsanız o masada oturmayı yakıştırın, biz yakıştırmıyoruz. Onun için Memleket Partisi'ni kurduk biz." dedi.

İnce, Salih Tozan Kültür ve Merkezi'nde partisine katılanlara rozet takılması töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye'de kararsız seçmen oranın yüzde 25'e çıktığını söyledi. Kararsızların yakında "birinci parti" olacağını dile getiren İnce, 6 muhalefet partisi liderinin görüşmesiyle ilgili de eleştirilerde bulundu. "Görüşmede niye olmadıklarının" sorulduğunu aktaran İnce, şöyle devam etti:

"6'lı masada olan birisi dün açıklama yapmış. Kumpas davalarını savunuyor, Ergenekon'u, Balyoz'u savunuyor. O FETÖ'cü yargıçların bu ülkenin subaylarına gazetecilerine, kan kusturduğu, o Silivri zindanlarında insanlara eziyet ettikleri olayları savunuyor. O masada oturuyor o kişi. Ali Tatar canına kıydı, onuruna dokunduğu için. Ergenekon, Balyoz davalarını savunanlarla aynı masada oturanların eline Ali Tatar'ın kanı bulaşmıştır. Onlar da sorumludur. Onlarla mı oturacağım ben? Türkiye'yi Suriyelilerle dolduranlarla mı, Ergenekon'u savunan Ali Babacan'la mı oturacağım aynı masaya? Ey CHP'liler size sesleniyorum, siz kendinize yakıştırıyorsanız o masada oturmayı yakıştırın, biz yakıştırmıyoruz. Onun için Memleket Partisini kurduk biz."

İnce, görüşme sonrası açıklanan mutabakat metnine de değinerek "Bir metin çıkardınız, 'mutabakat metni' diye, Atatürk diyemiyorsunuz. Temel Karamollaoğlu'nu kızdıracağız diye, Atatürk, laiklik diyemiyorsunuz." ifadesini kullandı.

Daha sonra sahneye elindeki süt bidonlarıyla gelen Balıkesirli süt üreticisi Fatih Elmas, yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Partisine üye olanlara rozetlerini takan İnce, esnafı gezdi, mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesini ziyaret ederek öğrencilerle görüştü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'de konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'de konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'de konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'de konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

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