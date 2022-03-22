Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manisa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manisa'da konuştu Açıklaması

22.03.2022 18:49
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manisa'da konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'na ilişkin, "Yeter ki biz bir araya gelelim, dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim.' diyenler de 6 ayda dağılır." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'na ilişkin, "Yeter ki biz bir araya gelelim, dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim.' diyenler de 6 ayda dağılır." dedi.

Partisinin il başkanlığı hizmet binası açılışı için kente gelen İnce, Manisa Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin teröre karşı yaklaşımlarının belli olduğunu, adı PKK, FETÖ ya da DEAŞ ne olursa olsun bütün terör örgütlerini kınadıklarını söyledi.

İktidara gelmesi durumunda millete en ucuz ekmeği, eti ve peyniri sunacağını iddia eden İnce, "Bizim partimizde Atatürk ile bir problemin varsa istemiyoruz. Ayrımcılık yapamazsın bizim partimizde. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, bunları bizim partimizde konuşamazsın." ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'nı eleştiren İnce, şunları kaydetti:

"Birbirine hiç benzemeyen, sırf problem çıkmasın diye ayrıntıları konuşmayan, ayrıntıların üzerini örten, Atatürk demeyeyim bu kızar, PKK demeyeyim o kızar, tarikat demeyeyim şu kızar... 'Yeter ki biz bir araya gelelim, dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim.' diyenler de 6 ayda dağılır. Aziz milletimize sesleniyorum, Türkiye'de pırıl pırıl yeni bir parti var. İktidar da eski, muhalefet de. Yepyeni bir parti Memleket Partisi. Kadrosu sağlam, örgütlenmesini gerçekleştiriyoruz. Genel başkanı meydanlarda rüştünü ispatlamış, Allah'ın izni, milletin isteğiyle önümüzdeki seçimlerde gümbür gümbür partimizi iktidara taşıyacağız."

Muharrem İnce, toplantının ardından partisinin il hizmet binasını açtı, daha sonra 8 Eylül Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Bunlar 6 ay dayanamaz' Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Bunlar 6 ay dayanamaz' Manisa'da 'Ekmeğini koru' projesi imzalanan protokolle başladı Manisa'da 'Ekmeğini koru' projesi imzalanan protokolle başladı

Memleket Partisi, Millet İttifakı, Muharrem İnce, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manisa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
18:10 Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin onayladığı "Stratejik Pusula" belgesine tepki: Doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır
17:57 Hurma fiyatı geçen seneye göre yüzde 35 zamlandı
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 18:59:09. #1.12#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manisa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement