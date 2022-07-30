Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de temaslarda bulundu

30.07.2022 16:17
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de temaslarda bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçesinde vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçesinde vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti.

Mersin temasları kapsamında Silifke ilçesinde Gazi Çiftliği'ni ziyaret eden İnce, yetkililerden bilgi aldı.

İnce, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Aydıncık ilçesinde bir çay ocağını ziyaret eden İnce, burada vakit geçirenlerle sohbet etti.

Çay ocağında bir vatandaşın,"Konuşmalarınızda bir hükümeti, bir 6'lı masayı eleştiriyorsunuz nasıl olacak bu?" sorusu üzerine İnce, iki tarafı da eleştirdiğini belirterek, "Ekonomiyi 13 sene yönetmiş Ali Babacan'dan umudun varsa senin bilmem, benim yok." dedi.

İnce, 6'lı masanın en önemli konularda bile anlaşamadığını dile getirdi.

İktidar ve 6'lı masadan memlekete hayır gelmeyeceğini savunan İnce, vatandaşın "Kimden gelecek?" sorusu üzerine de "Benden gelecek." yanıtını verdi. Vatandaş da İnce'ye "Bu şekilde zor." ifadesini kullandı.

İnce, temasları kapsamında daha sonra Bozyazı ve Anamur ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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MUHARREM İNCE, MERSİN'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ MUHARREM İNCE, MERSİN'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de ziyaretlerde bulundu Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de temaslarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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