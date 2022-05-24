Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret

24.05.2022 18:30
Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret

Memleket Partisi heyeti, bitkisel ve hayvansal üretim gıda egemenliğine ilişkin çözüm önerilerini görüşmek üzere CHP heyetini ziyaret etti.

Memleket Partisi heyeti, bitkisel ve hayvansal üretim gıda egemenliğine ilişkin çözüm önerilerini görüşmek üzere CHP heyetini ziyaret etti.

Memleket Partisinden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, Genel Sekreter Hakkı Akalın, Genel Başkan yardımcıları Nurdan Şahin Demirbağ, Mevlüt Dudu ve Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu'dan oluşan Memleket Partisi heyeti, bitkisel ve hayvansal üretim gıda egemenliğine ilişkin çözüm önerilerini görüşmek üzere "Ortak Akla Çağrı" mektubuna karşılık veren CHP heyeti ile görüştü.

CHP heyetinde ise Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun yer aldı.???????

Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret
Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret
Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret
Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret

YORUMLAR
500
Eskişehir'de ömrünü spora adayanlar ödüllendirildi Eskişehir'de ömrünü spora adayanlar ödüllendirildi Burak Erbay: Çilek Üretiminde 5. Sırada Olmamıza Rağmen İhracatında 12. Sıradayız Burak Erbay: Çilek Üretiminde 5. Sırada Olmamıza Rağmen İhracatında 12. Sıradayız
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Hakkı Akalın, Gaye Usluer, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 19:08:16. #1.13#
SON DAKİKA: Memleket Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement