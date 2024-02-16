Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı, sahte seçmen uyarısında bulundu - Son Dakika
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Politika

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı, sahte seçmen uyarısında bulundu

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı, sahte seçmen uyarısında bulundu

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, yaklaşan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde köylerde, ilçelerde ve il merkezinde sahte seçmen bulunduğunu iddia ederek, şehir milletvekillerini göreve çağırdı. Baltalık, uçuk bir köy evinde seçmen olduğunu belirterek, bu durumu üzülerek ifade etti ve adli süreç başlattıklarını açıkladı.

16.02.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
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Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, sahte seçmen uyarısında bulunarak şehir milletvekillerini göreve çağırdı.

Yaklaşan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde köylerde, ilçelerde ve il merkezinde sahte seçmen bulunduğunu ileri süren Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, uçuk bir köy evini göstererek, "Burada kimse yaşamıyor ama seçmeni var. Siz, konuşadurun bizler sorgulamaya devam edelim. Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde seçmene Cumhur mu?, Muhalefet adayı mı? iyi söylemleriyle kontrol etmeye çalışanların halkın gerçeklerine gözlerini kapattığını görmekteyiz" diye konuştu.

"Uçuk evde seçmen varmış"

Uçuk bir köy evinde seçmen olduğunu iddia eden Baltalık, "Partimize gelen şikayetler ve bizlerin araştırması sonucunda sahte seçmenler tespit edilerek tarafımızdan adli süreç başlatılmıştır. Irmak Bucağı, Boztepe ilçesi, Yağmurlu köyleri ve merkezde olmayan seçmenler tespit edildi. Bu durumu üzülerek ifade ediyorum. Hangi seçmen uçuk bir evde yaşar. Mardin, Urfa, Ortaköy, Sarıyahşi ve farklı yerlerde insanlar aileleriyle seçmen gözüküyor. İki Kırşehir milletvekilinin bu duruma duyarlı olmasını istiyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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