Fotoğraf çektirdiği kızdan Muharrem İnce'ye şok: Siz kimsiniz? - Son Dakika
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Fotoğraf çektirdiği kızdan Muharrem İnce'ye şok: Siz kimsiniz?

11.11.2022 09:32

Kendisiyle fotoğraf çektiren bir kızın telefonu indirdikten sonra, "Sen kimsin?" diye sorması nedeniyle büyük şaşkınlık yaşayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konuyu esprili bir şekilde kapattı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yurt gezilerine devam ediyor. İnce son olarak partisinin esnaf ve halk ziyaretleri programı kapsamında Ağrı'ya gitti. Esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra Cumhuriyet Caddesinde vatandaşlarla bir araya gelen İnce, gençlerle fotoğraf çekildi. Ancak İnce'nin fotoğraf çekildiği anlarda ilginç bir olay yaşandı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİKTEN SONRA "SİZ KİMSİNİZ?" DİYE SORDU

Kalabalığı görüp gelen ve Muharrem İnce ile fotoğraf çekilen iki genç kız, İnce'ye "Siz kimsiniz?" diye sordu. Şaşkınlığını gizleyemeyen İnce, "Şarkıcıyım" diye şaka yaptıktan sonra kendisini tanıttı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

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Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fotoğraf çektirdiği kızdan Muharrem İnce'ye şok: Siz kimsiniz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fotoğraf çektirdiği kızdan Muharrem İnce'ye şok: Siz kimsiniz? - Son Dakika
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