Üye Girişi
Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Karaağaç, yönetimini tanıttı - Son Dakika

Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Karaağaç, yönetimini tanıttı

23.11.2021 15:03
Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Karaağaç, yönetimini tanıttı

Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Serdar Karaağaç, yeni yönetimini tanıttı ve ilçe gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Serdar Karaağaç, yeni yönetimini tanıttı ve ilçe gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaağaç, Çıldır Mahallesi'nde bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlk kez siyaseti Memleket Partisi'nde yaptığını aktaran Karaağaç, yeni yönetim olarak ilçede ziyaretler yaptıklarını ifade etti.

Marmaris otogarında yolcuları ve esnafın mağdur edildiğini ve Büyükşehir Belediyesinin acilen düzenleme yapması gerektiğini belirten Karaağaç, "Yol üstü otopark uygulaması vatandaşlarımızı canından bezdirdi. İlçenin büyük bir otopark sorunu var. Cadde ve sokakların yol kalitesi çok bozuk. Salgın döneminde bu yollar yapılabilirdi. Yat limanının hali harap. Parke taşları kırık ve rezil durumda. Yıllardır da bu sorun çözülmedi. Marmaris'in en prestijli noktasının bir an önce düzeltilmeli." dedi.

Köylerin yıllardır imar planı çözülemediğine değinen Karaağaç, "Tapulu araziler var köylerimizde. Ancak imar planı yok. Bütün siyasi partiler bir araya gelip bu sorunu çözmeli. Merkezi hükümet ve belediye sorunu çözmek için neyi bekliyor. En büyük mahallemiz Armutalan'da 2 yıldır imar planı yok. Bu sorunun çözülmesi için neyi bekliyorsunuz." diye konuştu.

Partilerinin ilkeleri olduğunu ve Marmaris yaşayanlarını partilerine beklediklerini kaydeden Karaağaç, gündem değerlendirmelerinin ardından yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Karaağaç, yönetimini tanıttı
Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Karaağaç, yönetimini tanıttı
Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Karaağaç, yönetimini tanıttı
Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Karaağaç, yönetimini tanıttı

Hisarcık, Karaağaç, Marmaris, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Karaağaç, yönetimini tanıttı - Son Dakika


Son Dakika

Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor 15:55 Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız 15:49 Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı 14:33 Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:54 Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor
15:54 Tuzla'da kentsel dönüşüm sürüyor: İlk kazma vuruldu!
15:51 Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor?
15:48 Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız
15:43 Döviz büroları tahta kapattı
15:39 Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz!
15:39 Dünya denizlerinde gerilim! ABD donanmasını gönderdi, gözler Çin'de!
15:35 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız
15:34 Son Dakika: Dolar, altın ve euro durdurulamıyor!
15:28 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'otoriterlik' mesajı!
Cem Uzan'dan ekonomiye dair ürküten kehanet: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan ekonomiye dair ürküten kehanet: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:01
Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor? Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor?         
15:51
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Yabancılara suyun metreküpünü 2.5 dolardan veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Rahatsız olan varsa Şam'da daha ucuz Yabancılara suyun metreküpünü 2.5 dolardan veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Rahatsız olan varsa Şam'da daha ucuz         
13:54
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 16:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Karaağaç, yönetimini tanıttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement