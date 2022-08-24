Başkan Gümüş'ten Kırsal Mahalle Ziyaretleri - Son Dakika
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Başkan Gümüş'ten Kırsal Mahalle Ziyaretleri

24.08.2022 15:46
Başkan Gümüş'ten Kırsal Mahalle Ziyaretleri

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kırsal mahalleleri ziyaret ederek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kırsal mahalleleri ziyaret ederek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette vatandaşların dilek ve taleplerini dinleyen Başkan Gümüş, kırsalda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yerkesik (Yeniköy), Dağpınar ve Zeytin Mahallelerini ziyaret eden Başkan Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak kırsaldaki hizmetlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerinde dinliyor, imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturuyoruz. Tabi bu süreçte en büyük destekçimiz her zaman olduğu gibi Muğla Büyükşehir Belediyesi. Hizmet ulaştırma noktasında yetişemediğimiz durumlarda Büyükşehir Belediyemiz gerekli lojistik desteği sağlıyor. Bu anlamda kırsalda Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte halkımızın sorunlarına çözüme kavuşturuyor, hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Kırsal mahallerimizde yapılan çalışmalar sayesinde yaşam standartlarını yükseltiyoruz. Menteşe Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları halkımızla paylaşıyor, hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Yerel yönetimler olarak görevimiz her mahallemize eşit mesafede hizmet ulaştırmak. Taleplerin yerine getirilmesi, sorunların çözümü noktasında halkımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Gümüş'ten Kırsal Mahalle Ziyaretleri - Son Dakika

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