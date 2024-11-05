Menteşe Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Menteşe Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Menteşe Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Menteşe Belediyesi, Kasım ayı meclis toplantısında Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'ne üye olma kararını oy birliğiyle kabul etti. Toplantıda ayrıca meclis üyeleri arasından 3 asil ve 2 yedek üye belirlendi.

05.11.2024 16:40  Güncelleme: 16:41
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Menteşe Belediyesi Kasım Ayı Meclis toplantısı Menteşe Belediyesi Başkan Vekili Seda Uslu Başkanlığı'nda Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Menteşe Belediyesi'nin Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'ne üye olunması oy birliği ile kabul edildi. Belediye başkanlarının doğal üye olduğu Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği tüzüğü uyarınca meclis üyeleri arasından 3 asil, 2 yedek üye belirlendi.

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği

Çanakkale ve Balıkesir il-ilçe ve belde belediyeleri tarafından Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.10.2008 tarihinde kurulan ilk çevreci Belediyeler Birliğidir. 27.11.2021 tarihli Meclis kararı ile yapılan tüzük değişikliğinde çalışma alanı coğrafi, ekonomik, kültürel ve hizmet gerekleri açısından Ege ve Marmara Bölgeleri ile yakın ve yoğun etkileşim halinde bulunan üye belediyelerin coğrafi alanlarını da ekleyerek, faaliyet alanını genişletmiştir. 22 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu Meclis kararı ile Birlik Adını "Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği" olarak değiştirmiştir. Birliğin 70 üyesi bulunmaktadır. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Menteşe Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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