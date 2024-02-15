Meral Akşener, Aydın'da aday tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Meral Akşener, Aydın'da aday tanıtım toplantısına katıldı

Meral Akşener, Aydın\'da aday tanıtım toplantısına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Akşener, belediye başkan adaylarının millet için bütçelerini kullanacaklarını vurguladı ve eleştirilere cevap verdi. Ayrıca, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini belirtti ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Özer Kayalı'dan emeklilere destek olmasını istedi. Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifini eleştiren Akşener, köy okullarının açılmasını ve öğretmen atamasının yapılmasını talep etti.

15.02.2024 19:13  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Aydın'daki aday tanıtım toplantısına katıldı.

Akşener, Aydın Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye başkan adaylarının seçilmeleri halinde, bütçelerini millet için kullanacaklarını vurguladı.

Partisine yönelik eleştirilere değinen Akşener, "İki taraf da nefret ediyor bizden. Yani birinden birinin, 'Aman cici' dediği bir durumumuz yok. İki taraf da gıcık olmuş durumda ama biz sizin sesinizi duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

En düşük emekli maaşının, asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini kaydeden Akşener, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Özer Kayalı'dan, seçilmesi halinde emeklilere destek olmasını istedi.

Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifini eleştiren Akşener, "Sığınmacının demografik yapımızı değiştirdiği bir dönemde, senin olmadığın otobüslerin içinde başka birisi varsa, bizim hakkımızda ne anlatacak belli değil. O kontrolden çıkıyor. Kimse onu görmedi. Onu düzelttireceğiz merak etmeyin." dedi.

Köy okullarının açılmasını ve 100 bin öğretmen ataması yapılmasını istediklerini anlatan Akşener, şehirden köye göçün teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Özer Kayalı ile 17 ilçe belediye başkan adayı tanıtıldı.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Özer Kayalı, İYİ Parti, turist, Aydın, Partiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener, Aydın'da aday tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 20:12:17. #1.12#
SON DAKİKA: Meral Akşener, Aydın'da aday tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement