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Meral Akşener: Başbakan olmaktan vazgeçtim - Son Dakika
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Meral Akşener: Başbakan olmaktan vazgeçtim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'daki teşkilat buluşmasında, 'Başbakan olmaktan vazgeçtim' dedi. Akşener, Adana'da partisinin teşkilat toplantısında büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Meral Akşener: Başbakan olmaktan vazgeçtim
11.01.2024 - 23:42,  Güncelleme: 23:43
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Meral Akşener: "Başbakan olmaktan vazgeçtim"

İYİ Parti Adana'da adaylarını açıkladı

ADANA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'daki teşkilat buluşmasında, "Başbakan olmaktan vazgeçtim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da partisinin teşkilat toplantısında büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'i gösterdi.

Meral Akşener, burada partililere hitap etti. Akşener, bir vatandaşın "Başbakanım" diye seslenmesinin ardından, "Başbakanlıktan vazgeçtim. 2023'te istedim ki fedakarlık yapalım. Bu ucube sistem değişsin, ülke nefes alsın istedim ama olmadı. Gördüm ki herkes rahata alışmış. Türkiye'nin refahına dair hayallerimiz yarım kaldı. İYİ Parti olarak ilk önce belediyeleri alacağız sonra 2028'de işaret ettiğimiz kişi Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu ucube sistem, hukuku, adaleti, kadın haklarını, tarımı, teknolojiyi, sanayiyi, dış politikadaki ciddiyeti sokağa attı. İddia ediyorum ki İYİ Parti bu sokağa atılan değerleri toplayacak. Türkiye'yi dünyanın imrendiği bir ülke haline getirecek" dedi.

Akşener'in ardından İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş da konuşma yaptı.

İYİ Parti'nin Adana adayları şu şekilde oluştu:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş

Çukurova Belediye Başkan Adayı Birol Büyüköztürk

Yüreğir Belediye Başkan Adayı Bülent Alper

Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan (Mevcut belediye başkanı)

Karaisalı Belediye Başkan Adayı Kemal Metin

Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Recep Balı."

Kaynak: İHA
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