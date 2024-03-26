Meral Akşener, CHP\'lilere yüklendi

Edirne'de halka hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'lileri hedef aldı.
Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdiği esnada, toplanan kalabalığa hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hedefinde CHP'liler vardı. İYİ Parti'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi'nin anketlerde birinci, AK Parti'nin ikinci, CHP'nin ise üçüncü çıktığını söyleyen Akşener, adaylarının çekilmesi yönünde konuşmalar yapıldığını ifade ederek, "'Hamdi Başkan çekilsin, aksi takdirde AK Parti kazanıyor' denmesi en basit haliyle ayıptır" şeklinde konuştu.
CHP'lilere seslenen Akşener, "Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan 'AK Parti kazanmasın, vay efendim Hamdi Başkan oy bölüyor, kendisi çekilsin biz kazanalım'. Bunun adına bizim Rumeli köylerinde yan gel Osman denir. Çalışın kardeşim" açıklamasında bulundu. - EDİRNE
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir'e çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldi. İftar programına katılan Bakan Güler, Valilik ziyaretinde protokol üyeleriyle görüştü. Ziyarette şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği ifade edildi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlik siyaseti olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu söyledi. Yılmaz, yapılan hizmetlerin önemine değinerek, Türkiye'nin vesayetlerden kurtulduğunu ve milli iradeyi hakim kıldığını belirtti. Ayrıca, Muş'un yaşam kalitesini artıracak ve kalkınmasını hızlandıracak adayın Feyat Asya olduğunu ifade etti.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin İsrail'e üçüncü ülkelere ihraç edebileceği silah parçaları gönderdiğini açıkladı. Lecornu, Fransa'nın İsrail ile yaptığı satış sözleşmelerine mali olarak bağımlı olmadığını ve bu durumun Fransız savunma sanayisi için bir fırsat olduğunu belirtti. Ayrıca Lecornu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve terör tehdidi gibi konular hakkında da açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 'halkla buluşma' programında vatandaşlara hitap etti. Özel, emekli maaşlarına yapılmayan zamları eleştirerek, dünyanın gelişmiş ülkelerinde emeklilere sağlanan imkanları hatırlattı. Ayrıca, tarım kenti olan Bandırma'da çiftçilere destek sözü verdi ve partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'ya ziyarette bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar ilçesinde yaptığı ziyarette belediyecilik anlayışını açıkladı. Zeybekci, sözünde duran, vaatlerini yerine getiren ve emanete ihanet etmeyen bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini belirtti.
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