 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Meral Akşener: El sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var? - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener: El sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde yaşanan şehitler ve bildiri tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine de cevap verdi.

Meral Akşener: El sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM\'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var?
17.01.2024 - 12:44,
Abone Ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "El sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var? Hemen el sıkışın hemen bütün her yeri alın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yeni yılın ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısında konuştu. İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasına Pençe-Kilit Hareket Bölgesinde şehit olan askerlere başsağlığı dileyerek başladı. Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde 9 şehit verilmesinin ardından başlayan bildiri tartışmalarına ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Biz Meclis'in ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik. Saadet Partisi, İYİ Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attılar. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK'lılar herhalde bu birbirine düşen Gazi Meclis'in mensuplarına çok gülmüşlerdir. AK Parti'ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı. Neyse sakin sakin geçirdik konuyu. Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler. Şimdi yine şehitlerimiz oldu. Ben aradım bu rutin. Aradım. Benzer bir Meclis bildirisini, DEM'in imzalamasını beklemiyoruz. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan, Numan Kurtulmuş'un imzasıyla ortak tezkere Meclis'e sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu karın ağrısı İYİ Parti miydi?" diye konuştu.

"İstediğiniz kadar zırlayın, istediğiniz kadar bağrın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü grup toplantısındaki sözlerine ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, şunları söyledi:

"İstediğiniz kadar zırlayın, istediğiniz kadar bağrın, çağırın hür ve müstakil olarak gidip bu ülkede üçüncü yolu açıp bu milletin sesi olacağız ve kazanacağız. Bizim hür ve müstakil olmamız bazı şeyleri açığa çıkardı. Hani her konuda bir suçluyduk? El sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var? Hemen el sıkışın hemen bütün her yeri alın. Bizim seçmenimizde 'mademki cebimizde duruyor' bu da millete büyük bir hakarettir. Hadi bakalım el sıkışın her yeri alın görelim bakalım neymiş dünya." - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Meral Akşener, İYİ Parti, AK Parti, PKK, Partiler, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener: El sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var? - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Cüneyt Arkın'ın miras davasında Nuri Alço tanık olarak dinlendi Cüneyt Arkın'ın miras davasında Nuri Alço tanık olarak dinlendi
12:06
9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:34 Avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:32:54. #1.13#
SON DAKİKA: Meral Akşener: El sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement