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İYİ Parti lideri Akşener, okuduğu şiirle Mansur Yavaş'ı mı hedef aldı? İYİ Parti'den açıklama var - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener, okuduğu şiirle Mansur Yavaş'ı mı hedef aldı? İYİ Parti'den açıklama var

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısında Nihal Atsız'ın, "Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür" dizelerini okuyarak Mansur Yavaş'ı hedef aldığı öne sürüldü. İddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz." dedi.

06.12.2023 - 19:08,  Güncelleme: 19:39
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Partisinin grup toplantısında, Nihal Atsız'ın, "Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür" şiirini okuyan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a göndermede bulunduğu öne sürüldü. İddiaların gerçek dışı olduğunu söyleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz." dedi.

Meral Akşener, okuduğu şiirle Mansur Yavaş'ı mı hedef aldı? İYİ Parti'den jet hızında açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

GRUP TOPLANTISINDA AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN ŞİİR

Yerel seçimlerde CHP'nin ittifak teklifine kapıları kapatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kürsüde Nihal Atsız'dan bir şiir okuyan Akşener, "Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür" dizelerini üstüne basa basa tekrarladı. Şiirdeki, "korkak yavaş" ifadelerini salondakiler uzun süre alkışlarken, bunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme olduğu öne sürüldü.

Meral Akşener, okuduğu şiirle Mansur Yavaş'ı mı hedef aldı? İYİ Parti'den jet hızında açıklama

İYİ PARTİ: ŞİİRLE MANSUR YAVAŞ'IN HEDEF ALINDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Zorlu şunları söyledi: "Bugün TBMM Grup Toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yapmış olduğu konuşmasında daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi Merhum Hüseyin Nihal Atsız'a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır. Ancak söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz. Saygılarımızla."

Meral Akşener, okuduğu şiirle Mansur Yavaş'ı mı hedef aldı? İYİ Parti'den jet hızında açıklama
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Meral Akşener, Mansur Yavaş, Nihal Atsız, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Akşener, okuduğu şiirle Mansur Yavaş'ı mı hedef aldı? İYİ Parti'den açıklama var - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener, okuduğu şiirle Mansur Yavaş'ı mı hedef aldı? İYİ Parti'den açıklama var - Son Dakika
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