İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin oy verme işlemleri doğudaki 32 ilde saat 07.00'de, diğer 49 ilde ise 08.00 itibariyle başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullandı. Akşener oyunu eşi Tuncer Akşener'le birlikte kullandı. Yerel seçimlerden önce ikametgahını Ankara'ya taşıyan Meral Akşener, böylelikle İYİ Parti Genel Başkanı olarak Ankara'da ilk kez oy kullanmış oldu.
"Bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum"
Akşener, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere ilişkin il ve ilçelerde esnaf ziyareti gerçekleştirerek propaganda yaptığını hatırlatan Akşener, "Bedensel bir çalışma olduğu için baya da yoruldum. İnşallah hayırlısı olur. Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum, bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Akşener, seçimin Ankara'da çok ilginç geçeceğini söyleyerek, "Her şey iyi olacak. Bizim durumumuz iyi olacak" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da oy kullandı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı. Uraloğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte Çankaya'daki Cebesoy İlkokulu'na giderek oy kullandı. Seçimlerin memleket için hayırlı olmasını temenni eden Uraloğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oyunu kullandı. Karalar, 'Demokrasimize, ülkemize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, baba ocağı olan Balıkesir'in Gönen ilçesinde oyunu kullandı. Vatandaşlarla da selamlaşan Başkan Adayı Ahmet Akın, seçimlerin Balıkesir'e hayır getirmesini diledi.
Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 13 seçmen evde oy kullanmak için talepte bulundu. Seçim kurulu görevlileri evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdı. KOAH hastası olan Kadir Aymaz, gezici sandıkta oy kullandı ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Eşi Nuriye Aymaz ise eşinin hastalıkları sebebiyle seçim merkezine götürülmesinin zor olduğunu belirterek bu hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan seçimler nedeniyle sokaklar boş kaldı. Seçim heyecanıyla iş yerlerinin kepenkleri kapalı, sokaklar bomboş kaldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte oy kullanmak için sandık başına gitti. Soyer, seçim gününün demokrasi için önemli bir gün olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara sakin ve huzurlu bir seçim günü diledi.
Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Cumhur İttifakının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin oyunu kullandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kullanılan taşlar nedeniyle 2 ambulans hasar gördü. Jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, mahalli idareler seçimleri nedeniyle Erzurum'a gelerek oy kullanmak için Tevfik İleri Anadolu Lisesi'ne gitti. Akdağ, 1157 nolu sandıkta oy kullanarak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Aydın'ın Efeler ilçesi Çakırbeyli İlkokulu'nda oyunu kullanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?