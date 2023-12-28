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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Parti yetkilileri de Hakkari'de şehit Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz\'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti
28.12.2023 - 17:12,
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir, Toplumsal Politikalar Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, incelemelerde bulunmak üzere gittikleri Hakkari'de şehit Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Bu sırada İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de telefonda görüştüğü şehidin anne ve babasına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti - Son Dakika
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