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Meral Akşener, tahliye edilen gazetecilerle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'mültecilere nefret söylemleri' davasında tahliye edilen gazeteciler Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı ile görüştü. Görüşmeye İYİ Parti'nin üst düzey yöneticileri de katıldı.

Meral Akşener, tahliye edilen gazetecilerle görüştü
05.01.2024 - 15:08,  Güncelleme: 15:10
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'mültecilere nefret söylemleri' davasında tahliye edilen gazeteciler Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandıkları 'mültecilere nefret söylemleri' davasında, önceki gün tahliye edilen Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'yı parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmede; İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman da yer aldı.

Kaynak: DHA
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