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Meral Akşener: Yerel seçimde tahmin edilemeyecek bir sonuç alacağız - Son Dakika
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Meral Akşener: Yerel seçimde tahmin edilemeyecek bir sonuç alacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimde başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, büyükşehirler, ilçeler ve iller dahil olmak üzere tahmin edilemeyecek bir sonuç alacaklarını iddia etti. Akşener, aday tanıtım toplantısında Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurdu. Akşener, milletin taleplerini dinlediklerini ve dertlere çözüm ürettiklerini söyledi. İYİ Parti'nin yerel seçime kendi logo ve adaylarıyla katılma kararı aldığını belirten Akşener, başarılı olacaklarına inandığını vurguladı.

Meral Akşener: Yerel seçimde tahmin edilemeyecek bir sonuç alacağız
11.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:45
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimde başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, "İddia ediyor ve inanıyorum ki büyükşehirler, ilçelerimiz ve illerimiz dahil olmak üzere tahmin edilemeyecek bir sonuç alacağız." dedi.

Akşener, bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ı, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurduklarını söyledi.

Milletin taleplerini dinlediklerini anlatan Akşener, "Bu ülkeyi yönetenlerle de muhalefet olarak görevini yerine getirmeye gayret edenlerle de savaş etmiyoruz. Biz kendimizi milletin avukatı kabul etmişiz, milletimizi dinliyoruz. O dinlediğimiz dertlere çözüm üretiyoruz." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçime kendi logo ve adaylarıyla katılma kararı aldıklarını anımsatarak, "Başkalarına göre risk bana göre risk değil. Bana göre milletimize güvenmektir, teslim olmaktır." dedi.

Yerel seçimde başarılı olacaklarına inandığını vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"Ben ve hepiniz baş koyduk ülkemizin, Türkiye'mizin yoluna. Verilen karar neyse başım, gözüm, canım üstüne. İddia ediyor ve inanıyorum ki büyükşehirler, ilçelerimiz ve illerimiz dahil olmak üzere tahmin edilemeyecek bir sonuç alacağız. Çünkü başka türlü samimiyetimizi ispatlamanın yolu yok. Gargaraya geliyor, iki tarafın bağrışıyla, iki tarafın birbiriyle olan manevi değerler üzerindeki kavgasıyla bizim sesimiz, somut önerilerimiz duyulmuyor. Milletimizin rahata, feraha erebilmesi için atacağımız adımlar, projelerimiz duyulmuyor."

Konuşmasının ardından Akşener, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarıyla katılımcıları selamladı.

Bu sırada İYİ Parti İl Başkanı Azime Kocacık, platforma çıkarken ayağının takılması sonucu düştü. Kocacık, çevredekilerin yardımıyla kalktı.

Akşener, İYİ Parti'den aday olan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a parti rozeti taktı.

Kaynak: AA
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