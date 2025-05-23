Meram'da 2025 Yaz Sezonu Yol ve Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Meram'da 2025 Yaz Sezonu Yol ve Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Meram\'da 2025 Yaz Sezonu Yol ve Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
23.05.2025 12:13  Güncelleme: 12:16
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Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2025 yaz sezonu yol ve asfalt çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. Başkan Kavuş, altyapı kurumları ile yapılan koordinasyon sayesinde mükerrer kazıların önüne geçtiklerini ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, havalar ısınır ısınmaz başlayan 2025 yılı yaz sezonu yol ve asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyeye ait asfalt plentinde ve ilçenin çeşitli noktalarında yürütülen yol ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. 2025 yılı yaz sezonu için başlayan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Kavuş, yapılan hizmetlerin hem ekonomik hem de uzun ömürlü olması adına diğer altyapı kuruluşları ile koordinasyon içinde ve büyük bir hassasiyetle çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.

"Asfaltlama çalışmalarımız detaylı bir plan ve eş güdüm içinde yapılıyor"

2025 yılı yaz sezonu çalışmalarına havalar ısınır ısınmaz başladıklarını belirten Başkan Kavuş, "Mevsim şartlarının asfalt uygulamaları açısından elverişli hale gelmesiyle birlikte sahadaki faaliyetlerimiz hız kazandı. Asfaltın kalitesi ve uzun ömürlü olması için sıcaklık farkları, nem oranı gibi faktörleri dikkate alarak çalışmalarımızı doğru zamanda başlatıyoruz" diye konuştu.

İlçede yürüttükleri asfaltlama ve yol yapım faaliyetlerinin sadece yüzeysel bir uygulama olmadığına vurgu yapan Başkan Kavuş, bu çalışmaların arkasında ciddi bir planlama süreci bulunduğunu belirtti.

"Koordinasyon sayesinde mükerrer kazıların önüne geçiyoruz"

Özellikle altyapı kurumlarıyla yapılan koordineli çalışmaların, mükerrer kazıların önüne geçtiğini ifade eden Başkan Kavuş, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız zaman zaman 'Yeni yaptığınız yolu neden tekrar kazıyorsunuz?' diye soruyor. Ancak biz KOSKİ, MEDAŞ, Enerya, Türksat gibi altyapı firmalarıyla önceden koordineli şekilde planlama yapıyoruz. Bu sayede bir yeri asfaltlamadan önce o bölgedeki altyapı işlemleri tamamlanmış oluyor. Kaliteli asfaltın üzerine kısa süre sonra tekrar kazı yapılması milli servetin israfıdır. Biz bunu önlemek için titizlikle çalışıyoruz."

"En kaliteli yolu, en uygun maliyetle ve en hızlı şekilde yapıyoruz"

Belediye bütçesinin en büyük kalemlerinden birinin yol ve asfalt çalışmaları olduğunu belirten Başkan Kavuş, doğru zamanlama, ekipman kullanımı ve geri dönüşüm sayesinde hem maliyetlerin düşürüldüğünü hem de kalitenin artırıldığını söyledi. Belediyeye yeni alınan freze makinesi sayesinde, eski asfaltı tıraşlayarak çıkan malzemeyi yeniden kullandıklarını kaydeden Başkan Kavuş, "Bu hem ekonomik hem de çevreci bir yöntem. Yeni oluşan mahallelerde yolları açarken, eskiyen bölgelerde de asfaltı yeniliyoruz. Ekibimiz gece gündüz, 150 dereceye varan asfalt sıcaklığında büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de bu emeğin karşılığını en verimli şekilde almak için doğru planlama yapıyoruz" dedi.

"Tasarruf tedbirlerinden taviz vermeden yoğun bir sezon yaşayacağız"

Ülke genelinde uygulanan tasarruf tedbirlerine rağmen, Meram'da yol ve asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Kavuş, "Tasarruf dönemindeyiz ama bu hizmetlerin aksayacağı anlamına gelmez. Planlama ve hesaplamalarımızı yaparken metrajı düşürmeden, maliyetleri azaltarak ve israfı önleyerek yolumuza devam ediyoruz. Meram'da 2025 yaz sezonu yoğun ve bereketli geçecek. Meram ailesi olarak vatandaşımıza en kaliteli hizmeti ulaştırmak için gece gündüz sahadayız. Büyük özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meram'da 2025 Yaz Sezonu Yol ve Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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