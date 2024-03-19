Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu terörist çıktı - Son Dakika
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Politika

Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu terörist çıktı

Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan\'ın oğlu terörist çıktı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin DEM Partili Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.

19.03.2024 17:05  Güncelleme: 18:23
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2017'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten birinin, DEM Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu Musa Arslan olduğu ortaya çıktı.

2017 yılının Ekim ayında Ege bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlere güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyon sonucunda 5 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Fırat" kod adlı Musa Arslan olduğu ve Mersin'in Akdeniz ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilmişti.

Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu terörist çıktı
DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan ve oğlu terörist Musa Arslan

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST, DEM PARTİLİ ADAYIN OĞLU ÇIKTI

7 yıl önce öldürülen terörist Musa Arslan'ın DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Halen Akdeniz Belediyesi'nde meclis üyesi olan Nuriye Arslan, belediye meclis toplantısında "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim." demiş ve bu sözleri tepki almıştı.

Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu terörist çıktı
Terörist Musa Arslan
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu terörist çıktı - Son Dakika

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