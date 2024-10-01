Mersin Anamur Belediyesi, Tarihi Odeon\'da Meclis Toplantısı Düzenledi

Politika

Mersin Anamur Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısını Anemurium Antik Kenti içerisinde bulunan 2 bin yıllık tarihi Odeon'da yaptı.

Belediye Başkanı Durmuş Deniz'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyelerinin yanı sıra, Anamur Kent Konseyi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Binlerce yıllık tarihi atmosferde gerçekleştirilen toplantıda, kentin kadim geçmişine dikkat çekildi. Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Durmuş Deniz, "2 bin yıl öncesine varan bu tarihi atmosferde sizlerle birlikte belediye meclis toplantımızı yapıyor olmaktan büyük bir gurur yaşamaktayım. Büyük bir heyecanla yıllar sonra Antik Anemuriumun Odeon'unda, 2 bin yıl önce burada meclis yapan insanları düşünerek yapacağımız toplantı ile dünya mirası olan bu tarihi değerlerimizi daha çok tanıtmayı amaçladık" dedi.

Bu toplantının, katılımcıları antik çağlarda olağanüstü ihtişamın yaşandığı günlere götürdüğünü ifade eden Deniz, "Anadolu'nun güneyinde bir liman kenti olan Anemurium, Helenistik dönemden Ortaçağ'a uzanan köklü tarihi geçmişe ve zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu yüzden de binlerce yıldır pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, tarihi olaylara tanıklık etmiştir. Özellikle Roma dönemi boyunca hem Kilikya hem de Anadolu için stratejik bir öneme sahip olmuştur. Stratejik önemle birlikte kentteki zengin kültür, çok sayıdaki yapı kalıntıları ile açık hava müzesi görünümündedir. Bu durum, ziyaretçileri 2 bin yıl öncesinin sokaklarında yürüterek, hamamlarında temizlenerek ve Odeon'un oturma sıralarında geçmişin o yıllarına götürerek zamanda yolculuk imkanı sunacaktır. Odeon'un ve bölgenin restorasyonunda emeği geçen ve meclis toplantımızı bu büyülü ortamda yapmamızı sağlayan başta İlçe Kaymakamımıza, İl Kültür ve Turizm Müdürümüze, Müze Müdürümüze ve kazı başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

"İlçemiz tam bir açık hava müzesi"

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde vatandaşlara da söz hakkı veren Başkan Deniz, meclisin Odeon'da gerçekleştirilmesi nedeniyle teşekkür eden, ayrıca talep ve önerilerde bulunan vatandaşları dinledi. Belediye meclisinin halk meclisi haline dönüştüğünü kaydeden Deniz, "Odeon'da ilk kez bir meclis toplantısı gerçekleştiriyoruz. Tarihi eserleri ve ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin bıraktığı eserler açısından ilçemiz tam bir açık hava müzesi. İlçemizin geçmişten günümüze kadar koruyarak getirdiği bu tarihi değerlerimizi bugüne kadar maalesef yeterince tanıtamamışız. Ancak bundan sonra kadim şehrimiz Anamur'un ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması için elimizden geleni yapacağız ve ilçemizi tüm dünyanın tanıdığı bir kent haline getireceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN