Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin\'in SGK borçları büyük bir yük değil

Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin için SGK borcunu ödemenin büyük bir yük olmadığını belirterek, Mersin'in SGK'ya olan borçlarını faizi ile ödediğini ve ödemeye devam ettiğini söyledi.

Seçer, bir sivil toplum örgütünün düzenlediği etkinlikte iş insanlarıyla bir araya geldi. Mersin'in bir Anadolu kenti olduğunu ve Türkiye'nin her şehrinden vatandaşın bu kentte yaşadığını söyleyen Seçer, "Mersin aslında bir Anadolu; sosyolojisiyle, demografisiyle, kültürüyle, etnik yapılarıyla, inanç gruplarıyla bir Anadolu. Burası bir mozaik. Belki de Mersin'e bu derece bereketi, zenginliği, sinerjiyi ve enerjiyi katan da bu olsa gerek. Herkesin 'Mersinliyim' deme kültürüne erişmesini dilerim. Ancak Mersin'i o zaman büyütebiliyoruz ve güçlendirebiliyoruz" dedi.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi SGK borcunu aşar"

Konuşmasında, belediyenin SGK borçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Seçer, şöyle devam etti: "Ben kendi belediyem adına söyleyeyim; biz bunu aşarız. Keşke bunu yapmasalardı ama bunu aşamayacak belediyelerin de olduğunu görüyorum. Bizim için, Mersin Büyükşehir Belediyesi için dünyanın sonu değil."

Mersin için SGK borcunu ödemenin büyük bir yük olmadığını vurgulayan ve Mersin'in SGK'ya olan borçlarını faiziyle ödediğini söyleyen Seçer, "Biz bankalara borçlanamıyoruz, cari harcamalarımızı karşılayamıyoruz, büyük borçlar ödedik. Madem buradan bir finansman kaynağı bulamıyoruz, hiç olmazsa maliye vergi borçları, SGK sigorta prim borçlarında yasal olarak kullanacağımız hakları kullanalım. Tamamen borçların birikmesinin temel sebeplerinden bir tanesi budur. Bu borçların da bedeli faiz olarak zaten ilgili kuruma ödenmiştir, ödenecektir. Devam edenler ödeniyordur, yani keyfimizden borçlanmadık" şeklinde konuştu.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi borçları sorun edecek bir durumda değildir"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin borçları sorun etmeyeceğinin altını çizen Seçer, "Biz mali disiplini sağladık. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın, hizmetlerimiz devam edecektir, bu bizim hizmetlerimizi aksatmaz. Benim için geçerli olan bu durum diğer belediyeler için geçerli değildir. Eleştirim o yöndedir. Umut ediyorum, alınan kararlar uygulamaya geçmeden bu yanlıştan dönülür" diye konuştu.

"Toplu taşımada devrim niteliğindeki projeleri hazır"

Mersin için büyük projelere damga vurma zamanı olduğunu ifade eden Seçer, "5 yıl önce oturup düşündüğüm, zaman harcadığım, kafa yorduğum, enerji harcadığım hizmet alanlarının çok ötesine geçtik. Çünkü oturmuş politikalarımız var. Eğitim, yoksul insanlara destek ya da tarım destekleri gibi süregiden projelerimiz var. Bu daha da artarak devam edecek" dedi.

Mersin'in toplu taşımada devrim niteliğinde olan raylı sistemler projesinde mesafe alması gerektiğini söyleyen Seçer, 13,5 kilometre uzunluğundaki yeraltı metro projesinin bu 5 yılda tamamlanacağını kaydetti.

Seçim öncesi söz verdiği gibi sosyal konut projesi için de hız kesmeden çalıştıklarını belirten Seçer, "Bu konuda hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Orta alt, alt gelir grupları için konut yapımını mutlaka gerçekleştireceğiz ve bu 5 yıllık süreçte de önemli bir miktarda sosyal konut yapacağız" diye konuştu.

"Metroyu başlatmak bir cesaret işidir"

Seçer, çok hızlı işler yapmak ve kaynak oluşturmak istediklerine vurgu yaparak, "Metroyu başlatmak bir cesaret işidir. Bütün bu büyük yatırımların sözünü vermek kolay işler değil. Bakın; 'yapacağız' diyerek konuşuyorum. Sayapark Katlı Kavşağı, Hal Katlı Kavşağı, Kuyuluk Kavşağının projelendirilip katlı kavşağa çevrilmesi, bunlar bizim programımıza alınan çalışmalar. Bu 5 yıllık süreçte ne kadar kaynak oluşturursak Mersin'e o kadar çok kalıcı eserler yaparız" ifadelerini kullandı.

Toplantı Başkan Seçer'in, vakfa katkı sağlayan üyelere paketlerini takdim etmesinin ardından sona erdi. - MERSİN