Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin'in SGK borçları büyük bir yük değil - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin'in SGK borçları büyük bir yük değil

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin\'in SGK borçları büyük bir yük değil

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin için SGK borcunu ödemenin büyük bir yük olmadığını belirterek, Mersin'in SGK'ya olan borçlarını faizi ile ödediğini ve ödemeye devam ettiğini söyledi.

30.07.2024 13:24  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin için SGK borcunu ödemenin büyük bir yük olmadığını belirterek, Mersin'in SGK'ya olan borçlarını faizi ile ödediğini ve ödemeye devam ettiğini söyledi.

Seçer, bir sivil toplum örgütünün düzenlediği etkinlikte iş insanlarıyla bir araya geldi. Mersin'in bir Anadolu kenti olduğunu ve Türkiye'nin her şehrinden vatandaşın bu kentte yaşadığını söyleyen Seçer, "Mersin aslında bir Anadolu; sosyolojisiyle, demografisiyle, kültürüyle, etnik yapılarıyla, inanç gruplarıyla bir Anadolu. Burası bir mozaik. Belki de Mersin'e bu derece bereketi, zenginliği, sinerjiyi ve enerjiyi katan da bu olsa gerek. Herkesin 'Mersinliyim' deme kültürüne erişmesini dilerim. Ancak Mersin'i o zaman büyütebiliyoruz ve güçlendirebiliyoruz" dedi.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi SGK borcunu aşar"

Konuşmasında, belediyenin SGK borçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Seçer, şöyle devam etti: "Ben kendi belediyem adına söyleyeyim; biz bunu aşarız. Keşke bunu yapmasalardı ama bunu aşamayacak belediyelerin de olduğunu görüyorum. Bizim için, Mersin Büyükşehir Belediyesi için dünyanın sonu değil."

Mersin için SGK borcunu ödemenin büyük bir yük olmadığını vurgulayan ve Mersin'in SGK'ya olan borçlarını faiziyle ödediğini söyleyen Seçer, "Biz bankalara borçlanamıyoruz, cari harcamalarımızı karşılayamıyoruz, büyük borçlar ödedik. Madem buradan bir finansman kaynağı bulamıyoruz, hiç olmazsa maliye vergi borçları, SGK sigorta prim borçlarında yasal olarak kullanacağımız hakları kullanalım. Tamamen borçların birikmesinin temel sebeplerinden bir tanesi budur. Bu borçların da bedeli faiz olarak zaten ilgili kuruma ödenmiştir, ödenecektir. Devam edenler ödeniyordur, yani keyfimizden borçlanmadık" şeklinde konuştu.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi borçları sorun edecek bir durumda değildir"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin borçları sorun etmeyeceğinin altını çizen Seçer, "Biz mali disiplini sağladık. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın, hizmetlerimiz devam edecektir, bu bizim hizmetlerimizi aksatmaz. Benim için geçerli olan bu durum diğer belediyeler için geçerli değildir. Eleştirim o yöndedir. Umut ediyorum, alınan kararlar uygulamaya geçmeden bu yanlıştan dönülür" diye konuştu.

"Toplu taşımada devrim niteliğindeki projeleri hazır"

Mersin için büyük projelere damga vurma zamanı olduğunu ifade eden Seçer, "5 yıl önce oturup düşündüğüm, zaman harcadığım, kafa yorduğum, enerji harcadığım hizmet alanlarının çok ötesine geçtik. Çünkü oturmuş politikalarımız var. Eğitim, yoksul insanlara destek ya da tarım destekleri gibi süregiden projelerimiz var. Bu daha da artarak devam edecek" dedi.

Mersin'in toplu taşımada devrim niteliğinde olan raylı sistemler projesinde mesafe alması gerektiğini söyleyen Seçer, 13,5 kilometre uzunluğundaki yeraltı metro projesinin bu 5 yılda tamamlanacağını kaydetti.

Seçim öncesi söz verdiği gibi sosyal konut projesi için de hız kesmeden çalıştıklarını belirten Seçer, "Bu konuda hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Orta alt, alt gelir grupları için konut yapımını mutlaka gerçekleştireceğiz ve bu 5 yıllık süreçte de önemli bir miktarda sosyal konut yapacağız" diye konuştu.

"Metroyu başlatmak bir cesaret işidir"

Seçer, çok hızlı işler yapmak ve kaynak oluşturmak istediklerine vurgu yaparak, "Metroyu başlatmak bir cesaret işidir. Bütün bu büyük yatırımların sözünü vermek kolay işler değil. Bakın; 'yapacağız' diyerek konuşuyorum. Sayapark Katlı Kavşağı, Hal Katlı Kavşağı, Kuyuluk Kavşağının projelendirilip katlı kavşağa çevrilmesi, bunlar bizim programımıza alınan çalışmalar. Bu 5 yıllık süreçte ne kadar kaynak oluşturursak Mersin'e o kadar çok kalıcı eserler yaparız" ifadelerini kullandı.

Toplantı Başkan Seçer'in, vakfa katkı sağlayan üyelere paketlerini takdim etmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Vahap Seçer, Mersin, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin'in SGK borçları büyük bir yük değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenlendi Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 14:36:46. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin'in SGK borçları büyük bir yük değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement