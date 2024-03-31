Politika

Mersin'de, büyükşehir belediye başkan adayları oylarını kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer, oğulları Uğur Seçer ve Efe Seçer ile oylarını Yenişehir ilçesindeki Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1049 No'lu sandıkta kullandı.

Okulda vatandaşlarla selamlaşıp sandık görevlilerine de 'kolay gelsin' dileğinde bulunan Seçer, oyunu kullandıktan sonra "Mersinimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Okul çıkışında açıklamalarda bulunan Seçer, "5 yıl bitti, şimdi sınav zamanı. Zaten vatandaşımız mutluysa, mesutsa, hizmetlerimizden, tavrımızdan, davranışımızdan, kentin ambiyansından, havasından, uygulamalardan memnun kalıyorsa; doğal olarak istikrarı ve devamlılığı isteyecek, huzurunu öne alacak ve sonuç itibariyle sandıktan millet iradesi çıkacak. Bu iradenin şahsımı destekleyeceği yönünde çıkacağından hiçbir endişem yok" diye konuştu.

Meral Seçer de seçimin Türkiye'ye ve Mersin'e hayırlı olmasını dileyerek, "Demokrasi kazansın" dedi.

Soydan: "Seçim sonuçları Mersin'e hayırlı olsun"

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan da Mahalli İdareler seçiminin Mersin'e hayırlı olmasını dileyerek, "Uzun bir seçim maratonun ardından sandığa giden tüm Mersinli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları ülkemize ve Mersin'e hayırlı olsun" diye konuştu.

Yenişehir ilçesindeki Özel Toros Anadolu Lisesi'nde kurulan 1013 No'lu sandıkta oyunu eşi Nilay Soydan ile kullanan Soydan, "Oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Başta aileme çok teşekkür ediyorum. Ardından seçim kampanyamız boyunca bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmadık. Herkesten Allah razı olsun. Mersinimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MERSİN