Mersin\'de Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu\'nun 52 kilometrelik kesimi gece hizmete girdi

Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki ulaşım süresini 18 dakikaya düşürecek olan Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolunun 52 kilometrelik kesimi gece saatlerinde trafiğe açıldı. Otoyolda incelemelerde bulunan AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, "Şimdi de bu otoyolla özellikle bu alandaki turizm faaliyetleri, mal taşıma faaliyetleri, insanların gidip gelmesi gibi özellikle de yazın pik saatlerde 2,5-3 saati bulan seyahati 18 dakikaya düşürmekle büyük bir adım atmış olacağız" dedi.

Mersin'de ulaşım altyapısını güçlendirmek ve özellikle yaz aylarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesinin Çeşmeli-Kızkalesi kesimi hizmete açıldı. Toplam 52 kilometre uzunluğundaki otoyolun 41 kilometrelik ana gövde hattı ve 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluştuğu bildirildi. Yeni otoyolun özellikle turizm sezonunda yoğunluğun yaşandığı Mersin- Antalya kara yolundaki trafik yükünü önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Otoyolun hizmete açılmasının ardından Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve kent protokolü bölgede saha ziyaretleri gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Vali Toros ve Milletvekili Nebati, otoyolu kullanan sürücülerle sohbet ederek yeni yolun hayırlı olması temennisinde bulundu. Sürücülere çikolata ve kolonya ikram eden Toros ve Nebati, vatandaşların yeni otoyolla ilgili görüşlerini de dinledi.

"2,5-3 saati bulan seyahati 18 dakikaya düşürmekle büyük bir adım atmış olacağız"

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, kentte hayata geçirilen ulaşım yatırımlarının önemine dikkat çekerek, "2023 seçimlerine gelirken Mersin'de en çok konuşulan konuların başında Çukurova Havalimanı geliyordu. Çok şükür Cumhurbaşkanımızla Çukurova Havalimanının açılışını gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Şimdi, aynı zamanda büyük bir aks olan ve trafiği rahatlatacak olan Çeşmeli Otoyolumuzun bu ayağını inşallah hizmete almış olacağız. Böylelikle Mersin'de bir tarafta Çukurova Havalimanı ile uluslararası taşımacılığın, yolcu ve mal taşımacılığının hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği, özellikle meyve gibi çabuk bozulabilecek ürünlerin hızlı bir şekilde intikalini sağlayacak bir yapı var. Şimdi de bu otoyolla özellikle bu alandaki turizm faaliyetleri, mal taşıma faaliyetleri, insanların gidip gelmesi gibi bazen özellikle de yazın pik saatlerde 2,5-3 saati bulan seyahati 18 dakikaya düşürmekle büyük bir adım atmış olacağız" dedi.

"860 milyar lirayı aşan çok ciddi bir yatırım"

Mersin'de devam eden büyük yatırımlara da değinen Nebati, "Tabii Türkiye üretiyor, Mersin de bundan payını alıyor. Bu bir açılış, ara bir açılış. İnşallah nükleer santralimizin de açılışını Cumhurbaşkanımızla ilk ünitesinin açılışını birlikte gerçekleştireceğiz ve yine inşallah Mersin-Gaziantep hızlı tren hattının da açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. ve 2002 yılında iktidara geldiğimizden bu yana 860 milyar lirayı aşan çok ciddi bir yatırımın alındığı, Mersin'in her türlü ihtiyacının karşılandığı ve özellikle de sadece Mersin'e değil, bu bölgenin refahının arttırılması noktasında atılmış olan bu adımlardan dolayı Cumhurbaşkanımıza özellikle çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Mersin'in beklentisi Taşucu'na kadar olan kısmın tamamlanması"

Otoyolun Taşucu'na kadar uzatılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Nebati, "Şimdi bundan sonra tabii ki Mersin'in beklentisi Taşucu'na kadar olan kısmın tamamlanması. Bu noktada gerek valimiz, gerek milletvekillerimiz, gerek arkadaşlarımız ve bizler, bu hattın tamamlanması için gerekli baskıları açıkçası yapıyoruz. Çünkü ihtiyaç bir durum ve bunun da gerçekleştirilmesi için de bir tarafta Strateji Başkanlığımız, öbür tarafta Ulaştırma Bakanlığımız bu hattın tamamlanması için hazırlıklarını yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız geldiği zaman da burada artık Mersin'in çok da isteyeceği bir şey kalmadı. Kalan bu parçayı isteyerek Mersin'in devasa yatırımlarının gerçekleştirildiği bir süreci de tamamlamış olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Her konuda çok ciddi adımlar atıyor, atmaya devam ediyor"

Türkiye genelinde gerçekleştirilen yatırımlara da değinen Nebati, "Görüyorsunuz, 23 yıllık iktidar, her türlü ihtiyacın karşılandığı, sadece ulaşımda değil, karayollarında, havayollarında, demiryollarında adımlar atarken öte yandan sağlıkta, eğitimde ve savunma sanayiinde başta olmak üzere insanoğlunun talep ettiği her konuda çok ciddi adımlar atıyor, atmaya devam ediyor" dedi.