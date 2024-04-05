Mersin'de DEM Parti'den Hoşyar Sarıyıldız mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Mersin'de DEM Parti'den Hoşyar Sarıyıldız mazbatasını aldı

Mersin\'de DEM Parti\'den Hoşyar Sarıyıldız mazbatasını aldı

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanlığını kazanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hoşyar Sarıyıldız, mazbatasını aldı. Sarıyıldız, belediye binasında partililer tarafından karşılandı ve konuşma yaptı.

05.04.2024 15:01  Güncelleme: 15:13
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Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanlığını kazanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hoşyar Sarıyıldız, mazbatasını aldı.

Mersin Adliyesi'nde mazbatasını alan Sarıyıldız, yürüyerek geldiği belediye binasında partililer tarafından karşılandı. Meclis üyelerinin de katıldığı buluşmada konuşan Sarıyıldız, Akdeniz'de büyük ve önemli bir işe imza attıklarını söyledi.

Bu seçimin, sadece bir belediyenin veya yönetiminin değişiminden ibaret olmadığını belirten Sarıyıldız, "Biz Akdeniz'den, Türkiye'ye örnek bir pratik sergileyeceğiz. Halkımızın vermiş olduğu mesajı doğru anlayacağız ve pratiğimizle de bunu doğru şekilde yaşama geçireceğiz" dedi.

Akdeniz'in sıradan bir kent olmadığını ifade eden Sarıyıldız, şöyle konuştu: "Akdeniz; Kürt'ün, Türk'ün, Arap'ın, Roman'ın, Rum'un, Alevi'nin, Sünni'nin yaşadığı bir kent. Akdeniz ve özelde Mersin, Türkiye'ye güzel bir örnek kent olacak. Biz Akdeniz'i, gençlerin, kadınların, işçilerin, emekçilerin hizmet aldığı, kendilerini belediyenin sahibi gördükleri bir noktaya getireceğiz. Bunu yaparken de halkımızla birlikte yapacağız, halkımıza danışacağız. Çoğulculuğu ve demokrasiyi yeşerteceğiz."

Konuşmaların ardından Sarıyıldız, matkap yardımıyla başkanlık makamının kapılarını söktü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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