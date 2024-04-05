Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanlığını kazanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hoşyar Sarıyıldız, mazbatasını aldı.
Mersin Adliyesi'nde mazbatasını alan Sarıyıldız, yürüyerek geldiği belediye binasında partililer tarafından karşılandı. Meclis üyelerinin de katıldığı buluşmada konuşan Sarıyıldız, Akdeniz'de büyük ve önemli bir işe imza attıklarını söyledi.
Bu seçimin, sadece bir belediyenin veya yönetiminin değişiminden ibaret olmadığını belirten Sarıyıldız, "Biz Akdeniz'den, Türkiye'ye örnek bir pratik sergileyeceğiz. Halkımızın vermiş olduğu mesajı doğru anlayacağız ve pratiğimizle de bunu doğru şekilde yaşama geçireceğiz" dedi.
Akdeniz'in sıradan bir kent olmadığını ifade eden Sarıyıldız, şöyle konuştu: "Akdeniz; Kürt'ün, Türk'ün, Arap'ın, Roman'ın, Rum'un, Alevi'nin, Sünni'nin yaşadığı bir kent. Akdeniz ve özelde Mersin, Türkiye'ye güzel bir örnek kent olacak. Biz Akdeniz'i, gençlerin, kadınların, işçilerin, emekçilerin hizmet aldığı, kendilerini belediyenin sahibi gördükleri bir noktaya getireceğiz. Bunu yaparken de halkımızla birlikte yapacağız, halkımıza danışacağız. Çoğulculuğu ve demokrasiyi yeşerteceğiz."
Konuşmaların ardından Sarıyıldız, matkap yardımıyla başkanlık makamının kapılarını söktü. - MERSİN
Son Dakika › Politika › Mersin'de DEM Parti'den Hoşyar Sarıyıldız mazbatasını aldı - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi'nden Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Akpınar, devir teslim töreni sonrası açıklama yaptı.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, mazbatasını almasının ardından işçi sendikaları ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Güner, toplu iş sözleşmesinin önemine vurgu yaparak, birleşerek kazanmanın önemli olduğunu belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesindeki Yemliha Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinden Fadime teyzenin de elektrikli aracına binerek, keyifli bir gezi yaptı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen törende personeliyle bayramlaştı. Başkan Önal, çalışanların emeklerine değer verdiğini ve Bayraklı için en iyisini birlikte hayata geçireceklerini söyledi.
Vatan Partisi, YSK'nın Van il belediye başkanlığı seçimleri itirazlarına yönelik kararının yeniden değerlendirilmesi için YSK'ye dilekçe verdi. Parti yetkilileri, kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?