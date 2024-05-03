Mersin'deki sulama projelerinin tamamlanması isteniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mersin'deki sulama projelerinin tamamlanması isteniyor

Mersin\'deki sulama projelerinin tamamlanması isteniyor

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, çiftçinin desteklenmesinin girdi maliyetlerini düşüreceğini belirterek Mersin'deki sulama projelerinin bir an önce tamamlanmasını istedi. Ekmen, tarımın önemli bir sektör olduğunu vurgulayarak, sulama projelerinin çiftçilerin en büyük ihtiyaçlarından biri olduğunu söyledi. Ekmen, DSİ tarafından yürütülen Tepeçaylak Barajı ve Sulama Projesi ile Tarsus Pamukluk Sulama Projesi'nin hızla tamamlanması gerektiğini ifade etti ve Türk tarımının en büyük üretim havzalarından biri olan Mersin çiftçisine destek çağrısında bulundu.

03.05.2024 16:32  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, çiftçinin desteklenmesinin girdi maliyetlerini düşüreceğini belirterek Mersin'deki sulama projelerinin bir an önce tamamlanmasını istedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in önemli bir tarım kenti olduğunu belirterek çiftçilerin en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında sulama projelerinin geldiğini söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan Tepeçaylak Barajı ve Sulama Projesi için 4 yıllık bir yatırım programı olduğunu ifade eden Ekmen, projeye 2024 yılı için 1 milyon lira ayrıldığını, bu bedelin proje maliyetinin yüzde 11'i olduğunu belirtti.

Ekmen, Tarsus Pamukluk Sulama Projesi'nin de 15 yıldır gündemde olduğunu ifade ederek söz konusu projeye bu yıl için ayrılan payın 2 milyon TL olduğunu söyledi. Ekmen, projenin Türkiye tarımına önemli katkılar sunan Tarsus için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Mehmin Emin Ekmen, DSİ tarafından Mersin'de yürütülen diğer sulama projelerine de yeterince kaynak ayrılmadığını belirterek, "Enflasyonu tarımda düşürmek istiyorsanız, girdileri aşağı çekmek zorundasınız. Bu projelerin tamamlanması çiftçi açısından çok ciddi bir girdi maliyeti sağlayacaktır. Ekonomide birtakım tasarruf kalemlerine ihtiyaç var ancak tasarruf kalemleri tarım değil, çiftçinin belini bükecek projeler değil. Bu nedenle Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman Bakanlarına sesleniyoruz; Türk tarımının en büyük üretim havzalarından biri olan Mersin çiftçisini destekleyin. Bu projeleri en kısa sürede bitirin. Tarımda girdiler aşağı çekileceği için gıda enflasyonundaki düşüşü de gözlerinizle görün." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mehmet Emin Ekmen, Milletvekili, Deva Partisi, Maliye, Tarsus, Mersin, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mersin'deki sulama projelerinin tamamlanması isteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:52:45. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'deki sulama projelerinin tamamlanması isteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement