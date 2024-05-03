Mersin\'deki sulama projelerinin tamamlanması isteniyor

Politika

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, çiftçinin desteklenmesinin girdi maliyetlerini düşüreceğini belirterek Mersin'deki sulama projelerinin bir an önce tamamlanmasını istedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in önemli bir tarım kenti olduğunu belirterek çiftçilerin en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında sulama projelerinin geldiğini söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan Tepeçaylak Barajı ve Sulama Projesi için 4 yıllık bir yatırım programı olduğunu ifade eden Ekmen, projeye 2024 yılı için 1 milyon lira ayrıldığını, bu bedelin proje maliyetinin yüzde 11'i olduğunu belirtti.

Ekmen, Tarsus Pamukluk Sulama Projesi'nin de 15 yıldır gündemde olduğunu ifade ederek söz konusu projeye bu yıl için ayrılan payın 2 milyon TL olduğunu söyledi. Ekmen, projenin Türkiye tarımına önemli katkılar sunan Tarsus için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Mehmin Emin Ekmen, DSİ tarafından Mersin'de yürütülen diğer sulama projelerine de yeterince kaynak ayrılmadığını belirterek, "Enflasyonu tarımda düşürmek istiyorsanız, girdileri aşağı çekmek zorundasınız. Bu projelerin tamamlanması çiftçi açısından çok ciddi bir girdi maliyeti sağlayacaktır. Ekonomide birtakım tasarruf kalemlerine ihtiyaç var ancak tasarruf kalemleri tarım değil, çiftçinin belini bükecek projeler değil. Bu nedenle Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman Bakanlarına sesleniyoruz; Türk tarımının en büyük üretim havzalarından biri olan Mersin çiftçisini destekleyin. Bu projeleri en kısa sürede bitirin. Tarımda girdiler aşağı çekileceği için gıda enflasyonundaki düşüşü de gözlerinizle görün." diye konuştu.