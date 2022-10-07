Mersin politika: Bakan Yanık Mersin'de - Son Dakika
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Mersin politika: Bakan Yanık Mersin'de

07.10.2022 10:45
Mersin politika: Bakan Yanık Mersin'de

Mersin yerel politika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığıyla ilgili birimlerde bir dizi ziyaret ve temaslarla bulunmak üzere Mersin'e geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığıyla ilgili birimlerde bir dizi ziyaret ve temaslarla bulunmak üzere Mersin'e geldi.

Bakan Yanık, Mersin temaslarına ilk olarak Mersin Valiliğini ziyaretle başladı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, milletvekilleri ve il protokolünce karşılanan Bakan Yanık'a, bir grup öğrenci tarafından çiçek taktim edildi. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Yanık, Vali Pehlivan ve milletvekilleriyle bir süre görüştükten sonra Akdeniz Belediyesine geçti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mersin politika: Bakan Yanık Mersin'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin politika: Bakan Yanık Mersin'de - Son Dakika
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