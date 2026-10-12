Mersin Yenişehir'de Başkan Vekilliğine CHP'li Çağdaş Dutlu 4. turda 19 oyla seçildi - Son Dakika
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Mersin Yenişehir'de Başkan Vekilliğine CHP'li Çağdaş Dutlu 4. turda 19 oyla seçildi

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Mersin Yenişehir\'de Başkan Vekilliğine CHP\'li Çağdaş Dutlu 4. turda 19 oyla seçildi
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Mersin Yenişehir Belediye Meclisi, tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Başkan Abdullah Özyiğit'in ardından Başkan Vekili seçimi için toplandı. Dört tur süren oylamanın sonunda CHP'li meclis üyesi Çağdaş Dutlu 19 oyla Başkan Vekili seçildi, son turda Özgür Emire 17 oy aldı.

MERSİN'de Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Çağdaş Dutlu, Başkan Vekili oldu.

Yenişehir Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in görevinden uzaklaştırılması üzerine Belediye Başkan Vekili seçimi için toplandı. Meclis Başkanvekili Musa Taş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, başkan vekili seçimi için AK Parti Grubu Meclis Üyesi Abbas Özdiker'i, CHP Grubu Meclis Üyesi Hülya Günel'i aday gösterirken, CHP'li meclis üyeleri Çağdaş Dutlu ve Özgür Emire de aday olarak seçime girdi. Seçim ilk turunda Özgür Emire 14, Çağdaş Dutlu 13, Abbas Özdiker 4 ve Hülya Günel 4 oy aldı. İkinci turda Emire 17, Dutlu 15, Özdiker 4 ve Günel 1 oy aldı. Üçüncü turda Emire 17, Dutlu 16 ve Özdiker 4 oy aldı. Dördüncü ve son turda ise Dutlu 19, Emire 17 oy aldı. Oylama sonucunda Çağdaş Dutlu, Yenişehir Belediyesi Başkan vekili seçildi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk PartisiAbdullah ÖzyiğitMersin YenişehirPolitikaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Yenişehir'de Başkan Vekilliğine CHP'li Çağdaş Dutlu 4. turda 19 oyla seçildi - Son Dakika
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