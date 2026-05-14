Merz: Avrupa'nın Geleceği Zorlu Dönemde

14.05.2026 16:30
Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın zorluklarına dikkat çekti, çözüm ve modernizasyon çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) ve Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı zorluklara da dikkat çekerek, "Bugün Avrupa'nın geleceği benim şahsen şimdiye kadar hiç görmediğim kadar zorlu bir dönemde. Birliğin temellerini oluşturan neredeyse her ilke bugün baskı altında" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Aachen kentinde Şarlman Ödül Töreni'ne katıldı. Merz, eski İtalya Başbakanı ve Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi'ye Şarlman Ödülü'nün verildiği törende yaptığı konuşmada, Rusya'nın geçici ateşkes sonrası Ukrayna'ya gerçekleştirdiği yoğun saldırılara tepki gösterdi. Avrupa'nın Ukrayna'yı kararlılıkla desteklediğini vurgulayan Merz, "Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde destekliyoruz, çünkü bu mücadele aynı zamanda bizim de özgürlüğümüz için yapılan bir mücadele. Bu korkunç savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeye yardımcı olmak istiyoruz. Dün geceki saldırılar başka bir dil konuşuyor. Diyaloga açık olmak, diyaloğa girme isteği her iki tarafın da diyaloga açık olmasını gerektirir" diye konuştu.

Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'i barış müzakerecisi olarak atanması önerisine tepki göstererek, "Avrupalılar olarak bizim için kimin konuşacağına kendimiz karar veririz. Başka kimse değil" dedi.

Merz Avrupa için karamsar tablo çizdi, çözüm önerdi

Almanya Başbakanı konuşmasında, Avrupa Birliği'nin (AB) ve Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı zorluklara da dikkat çekerek, "Bugün Avrupa'nın geleceği benim şahsen şimdiye kadar hiç görmediğim kadar zorlu bir dönemde. Birliğin temellerini oluşturan neredeyse her ilke bugün baskı altında. Yıllardır Avrupa Birliği, kıtadaki 450 milyonluk nüfus ile tüketici pazarındaki ekonomik ağırlığının uluslararası ticaret politikasında siyasi güç ve etki sağlayacağına inanıyordu. 2025 yılı bu yanılsamanın yıkıldığı yıl olarak hafızalarımızda kalacak. Hümanist, Avrupa-Batı fikirlerinin gücünün, tüm dünyayı sihirli bir şekilde özgürlük ve barış imparatorluğuna dönüştüreceğine fazla güvenmiştik. Yanıldık, ama bu yanılgıyı bugün fark etmek, insanların özgürlük ve barış içinde bir arada yaşayabileceğine dair umudumuzu yitirmek anlamına gelmez" şeklinde konuştu.

Avrupa'nın kuralların hakim olduğu yeni bir dünya düzenini inşa etme şansına sahip olduğunu belirten Alman Başbakan, "Artık haftalık krizler yaşıyoruz. Bu durumda Avrupa, net bir rota izlemeli ve soğukkanlılığını korumalıdır. Kendimize güvenerek kendi çıkarlarımızı tanımlamalıyız ve bu çıkarları korumak için mücadele etmeye hazır olmalıyız. Çıkarlarını savunamayan bir Avrupa, uzun vadede değerlerini koruyamaz. Biz Avrupalılar, bugün Avrupa'yı savunmalıyız. Avrupa bunu anladı, Avrupa uyandı. Avrupa ekonomik ve güvenlik açısından güçleniyor. Siyasi olarak hızla gelişiyor. Avrupa dünyanın her yerinde yeni ticaret ortaklıkları kuruyor ve böylece bağımlılıkları azaltıyor" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katıldığı törende Merz, AB bütçesinin modernize edilmesi çağrısı da yaptı. Avrupa Birliği'nin orta vadeli mali planlamasının askeri ve ekonomik güçle daha yakından uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunan Alman Başbakan, "AB bütçesi, içeriği ve yapısı bakımından son on yıllardır pratikte hiç değişmemiştir. Hala, ekonomiyi yedi yıl önceden planlayarak, bu bütçeden kimin ne kadar kaynak alacağını belirliyoruz ve Avrupa fonlarının üçte ikisinden fazlası hala yeniden dağıtım ve sübvansiyonlara akıyor. Ancak 21. yüzyılın zorluklarına 20. yüzyılın bütçesiyle karşı koyamayız. Bu nedenle köklü bir modernizasyon kaçınılmazdır" dedi.

Mario Draghi'ye Şarlman Ödülü

Başbakan Merz'in konuşmasının ardından ise eski İtalya Başbakanı ve Avrupa Merkez Başkanı Draghi'ye yaşam boyu çalışmaları, Avrupa'ya yaptığı katkılar ve 2012 yılındaki borç krizini yönetimi nedeniyle Şarlman Ödülü verildi.

Şarlman Ödülü, Şarlman Ödülü Direktörlüğü'nün seçimi ile Avrupa'ya ve Avrupa entegrasyonuna olağanüstü katkılarda bulunmuş önde gelen kişilere 1950 yılından beri her yıl veriliyor. Söz konusu ödülü geçmişte Papa Francis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da aralarında bulunduğu isimler almıştı. - AACHEN

Kaynak: İHA

