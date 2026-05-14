Başkan Seçer, "MESKİ mali disiplini sağlama yolunda çok önemli aşamalar kaydetti" dedi

14.05.2026 16:52  Güncelleme: 16:53
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Kurulu'nda kurumun yaklaşık 4 milyar TL borcu olduğunu ancak mali yapıda iyileşme sağlandığını belirtti. Seçer, MESKİ'nin mali disiplini sağlama yolunda önemli aşamalar kaydettiğini ifade etti.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısının 2. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda düzenlenen toplantıda, MESKİ'nin 2025 Mali Yılı Kesin Hesap Cetveli ile birlikte toplam 6 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Seçer, MESKİ'nin borç yapılandırmasına ilişkin bilgi verdi

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, MESKİ'nin yapılandırılmış 1 milyar 215 milyon TL borcu olduğu bilgisini kaydetti. Seçer, "Bu rakamın 50 milyon TL'lik kısmı 2023 yılı yapılandırması. 60 milyon TL'lik kısmı da en son 2025'te yaptığımız yapılandırma. 2 Haziran'da son taksitini ödüyoruz. Geriden gelen her ay 2 milyon gibi cüzi bir miktar var, o kalıyor 50 milyon civarında. O da bize sorun teşkil edecek bir durum değil. Her ay da yeni tahakkukları zorunlu ödemeler kapsamında ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda MESKİ'nin mali yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Seçer, kurumun 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 4 milyar TL borçlu olduğu bilgisini kaydederek; "2025 yılında 6 milyar TL borçla devredilmişti. Şu anda geçen yılın gelir bütçesine oranı da yüzde 50'lere düştü" dedi.

"MESKİ mali disiplini sağlama yolunda çok önemli aşamalar kaydetti"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin mali disiplin açısından güçlü bir noktada olduğunu ifade eden Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin mali disiplini 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde en iyi belediyelerin başında geliyor. Bizim şu andaki toplam borcumuzun gelir bütçemize oranı yüzde 25 seviyelerinde. MESKİ de süratle mali disiplini sağlama yolunda çok önemli aşamalar kaydetti" ifadelerini kullandı.

Borçlanmanın kamu kurumları açısından doğal bir durum olduğunu belirten Seçer, "Borçsuz belediye olmaz ancak hesapsız, mantıksız o belediyenin gerçeklerine aykırı borçlanma olur. O durumda eleştiriye açıktır, eleştiriyi hak eder. Mutlaka belediyeler, özel şirketler, kamu kurumları borçlu olur, ülkeler borçlu olur ama onun da açıklanabilecek bir mantığı olması lazım. Gayet iyi yolda olduğumuzu da söyleyebilirim" diye konuştu.

Sayıştay raporlarına değinen meclis üyelerine yanıt veren Seçer, "Biz denetimden asla imtina etmeyiz, kaçmayız. Bilakis bizi mutlu eder. Kurumumuzun dört dörtlük bir hizmet anlayışıyla hareket etmesi, yönetilmesi bir başkan için çok önemlidir" dedi.

Komisyon raporunun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Başkan Seçer, "Aldığımız kararların kurumumuza ve Mersin'imize hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini kullandı. - MERSİN

