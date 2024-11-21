Mesleki Eğitim İstihdam İçin Kritik

Politika

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, " Türkiye'nin üretim ve istihdam hedeflerine ulaşmasında mesleki eğitim vazgeçilmez bir güçtür." dedi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, mesleki ve teknik eğitimin 28 Şubat sürecinde ciddi bir darbe aldığını; bu durumun özellikle sanayiye ve üretime dayalı Kayseri'de yoğun olarak hissedildiğini söyledi.

Mesleki ve teknik eğitimin bireylere iş gücü piyasasına katılmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırdığını anlatan Cıngı, bu eğitim sisteminin aynı zamanda gençlerin sosyal ve ekonomik bağımsızlıklarını da güçlendirerek topluma entegrasyonlarını desteklediğini belirtti.

Kayseri'de mesleki ve teknik eğitimle ilgili meselelere ilişkin çözüm önerilerinin ele alındığı "Kayseri Mesleki Eğitim Çalıştayı" düzenlendiğini anlatan Cıngı, Çalıştay raporundan bilgiler paylaştı. Cıngı, Çalıştay'ın Türkiye'deki mesleki eğitimin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını da gözler önüne serdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Amacımız, eğitim ve iş dünyasını daha güçlü bir işbirliği ile buluşturarak, ülkemizin kalkınması için stratejik öneme sahip mesleki ve teknik eğitimde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan kapsamlı dönüşüme katkı sağlamaktır. Kayseri Mesleki Eğitim Çalıştayı'nda, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi adına önemli sonuçlara ulaştık. Eğitim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini artırarak nitelikli eleman ihtiyacına çözümler üretmek, mesleki eğitimi gençlerimiz için cazip hale getirmek ve eğitim altyapısını güncel ihtiyaçlara uyumlu hale getirmek için kapsamlı bir yol haritası oluşturduk. Türkiye'nin üretim ve istihdam hedeflerine ulaşmasında mesleki eğitim vazgeçilmez bir güçtür."