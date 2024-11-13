Mestan Özcan: Tekirdağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Politika

Mestan Özcan: Tekirdağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Kutlandı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla kutladı. Özcan, Tekirdağ'ın Yunan işgalinden 13 Kasım 1922'de kurtulduğunu belirterek, şehrin önemli tarihine ve ünlü şahsiyetlerine atıfta bulundu. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

13.11.2024 15:47
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Özcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunan işgali yaşayan Tekirdağ'ın 13 Kasım 1922'de kalıcı olarak Türklerin toprağı olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın "Üç Kemaller Diyarı" olduğunu ifade eden Özcan, "Mustafa Kemal, Namık Kemal, Yahya Kemal. Büyük Vatan Şairi Namık Kemal'in Tekirdağ'da doğması ve bağımsızlık fikirlerinin bu şehrin sokaklarında oluşması; Çanakkale Destanı'nı meydana getiren 19'uncu Tümen'in Mustafa Kemal'in de önderliğinde Tekirdağ'da savaşa hazırlanması; 23 Ağustos 1928'de Atatürk'ün Harf İnkılabı vesilesiyle Tekirdağ'a gelip başöğretmen olarak ilk dersi vermesi ve buradan sayamayacağımız birçok olay Tekirdağ'ımız ve hemşehrilerimiz için ayrı bir övünç kaynağıdır." dedi.

Yahya Kemal'in "Yol Düşüncesi" şiirinde Tekirdağ'ı "Fetihler ufku Tekirdağ" diye tanımladığını söyleyen Özcan, "Ne mutlu ki geçen yüzyılımızın başında İstiklal Mücadelesi'ni 'Ya istiklal ya ölüm' sözüyle veren aziz milletimiz, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında bugün istikbal mücadelesini 'Dünya beşten büyüktür' diyerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde el ele birlik ve beraberlik içerisinde başarıyla sürdürüyor ve emin adımlarla Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mestan Özcan: Tekirdağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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