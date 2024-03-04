Yerel seçimler için geri sayım devam ederken televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında da zaman zaman tansiyon yükselebiliyor. Bunun son örneğini TV100 ekranlarında gördük.
Başak Şengül'ün sunuculuğunu yaptığı programda seçimleri konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk arasındaki münakaşa sert bir tartışmaya dönüştü. Öztürk, Yarar'ın sesini yükselttiğini belirterek, "Ben senin oğlun değilim. Bana niye bağırıyorsun?" dedi.
Bunun üzerine Mete Yarar, "Kim sana oğlum dedi ya? Benimle konuşurken lütfen bize şey muamelesi çekmeyin. Siz bize neyi söylüyorsunuz?" çıkışında bulundu. Yarar'ın ifadesine karşı Öztürk'ün tepkisi giderek şiddetlendi ve ardından her iki tarafın da "Benimle böyle konuşma." demesiyle programda tansiyon iyice yükseldi.
Sunucu Başak Şengül, yaşanan bu şiddetli tartışmanın ardından havanın daha da gerilmemesi için araya gitmek zorunda kaldı.
Son Dakika › Politika › Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler - Son Dakika
Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, 31 Mart Seçimlerinden yeniden destan yazacaklarını söyledi. Sandıkçı, vatandaşlarla buluşarak talep ve önerilerini dinledi.
Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapsadığı konuların çeşitliliğinden oldukça etkilendiğini belirterek, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, 'Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak.' dedi. Imam, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 30 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğine, ortaya çıkan yıkımın çok kötü olduğuna dikkati çekerek, 'Bu, çok çok üzücü ve bizim için endişe verici. Şahsen endişeliyim ve tüm D8 üyeleri de eşit derecede endişeli.' dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığını belirtti. Güler, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik soruya da yanıt vererek, Bakanlığın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasıyla ilgili bir çalışması olmadığını ifade etti.
Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B'nin tabanca ve baltalı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlatmış ve sonucunda 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, Konyaaltı sahilinde vatandaşlarla buluştu ve ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü ile Kızılarık Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Manavoğlu, açılışta belediyecilik hizmetlerinden yeni projelere kadar birçok konuya değindi. Ermenek ve Yeşildere mahallelerinde de vatandaşlarla bir araya gelen Manavoğlu, sorunları dinleyerek destek istedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te yapılan proje tanıtım toplantısında Özkan Çetinkaya'yı destekledi ve Karabük'ün yeni bir döneme girdiğini belirtti.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' temasına ilişkin, 'Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum.' dedi. Comanescu, ADF'nin 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' temasına ilişkin, 'Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum.' değerlendirmesini yaptı.
Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, Türkiye ile ikili ilişkilerinin mükemmel olduğunu ve iki halkın da dostane ilişkiler içinde bulunduğunu söyledi. Ivanovic, Türkiye ile olan ilişkilerin sadece siyasi değil, kültür, turizm ve diğer alanlarda da mükemmel işbirliği içerisinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki olumlu ve dostane yaklaşımını takdir ettiklerini belirtti ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ilçeyi kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.
Haliliye Belediyesi tarafından yapılan Çamlıdere Çok Amaçlı Salonu'nun açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve vatandaşlar katıldı. Konuşmalarda, Canpolat'ın hizmetleri ve gelecek seçimlerin önemi vurgulandı.
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