Metin Gürak\'tan Suriye Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Şam'da Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Gürak, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı. - ŞAM