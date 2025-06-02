Metin Gürcan'a Casusluktan 16 Yıl 8 Ay Hapis - Son Dakika
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Politika

Metin Gürcan'a Casusluktan 16 Yıl 8 Ay Hapis

Metin Gürcan\'a Casusluktan 16 Yıl 8 Ay Hapis
02.06.2025 11:32
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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, casusluktan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİ asker ve akademisyen DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, 'Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçundan yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'casusluk' soruşturması kapsamında Metin Gürcan, 26 Kasım 2021'de İstanbul'da gözaltına alındı. Gürcan, emniyet ve savcılık sorgularının ardından sevk edildiği Ankara 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğince, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklandı. Gürcan, 2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan hakkında Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede; Metin Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığı Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye'nin Libya'daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'lara dair bilgiler verdiği bilgileri yeri aldı. İddianamede Gürcan'ın yabancı misyon temsilcileriyle buluştuğu anlara ilişkin fotoğraf ve videolar da yer aldı.

Metin Gürcan, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında TCK'nın 328'inci maddesi kapsamında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Gürcan'ın tutuklanmasına karar verdi. Gürcan, aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Metin Gürcan'a Casusluktan 16 Yıl 8 Ay Hapis - Son Dakika

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